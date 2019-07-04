Путин посоветовал Гуаидо "вернуться на грешную Землю"

РИМ, 4 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин, говоря об обращении к Богу лидера оппозиции Венесуэлы Хуана Гуаидо, незаконно провозгласившего себя президентом страны, подчеркнул, что Господь в ответ "никакого сигнала не подал", и призвал "вернуться на Землю" и руководствоваться демократическими процедурами.
"Вот лидер оппозиции господин Гуаидо вышел на площадь, поднял глаза к небу и, обращаясь к Господу, объявил себя президентом. Хорошо. Но Господь нам не сообщил о том, как он отреагировал на это обращение, никакого сигнала нам не подал", - заявил Путин на пресс-конференции по итогам переговоров с премьер-министром Италии Джузеппе Конте, говоря о ситуации в Венесуэле.
"Поэтому думаю, что нужно вернуться на нашу грешную бренную Землю и руководствоваться демократическими процедурами и правилами, которые сводятся к одному: к диалогу и обращению к народу, к избирателям - нужно идти на выборы и на выборах решать вопросы будущего развития", - продолжил он.
Путин отметил, что говорил это в ходе всех состоявшихся в Риме и Ватикане переговоров.