Путин посоветовал Гуаидо "вернуться на грешную Землю"

"Вот лидер оппозиции господин Гуаидо вышел на площадь, поднял глаза к небу и, обращаясь к Господу, объявил себя президентом. Хорошо. Но Господь нам не сообщил о том, как он отреагировал на это обращение, никакого сигнала нам не подал", - заявил Путин на пресс-конференции по итогам переговоров с премьер-министром Италии Джузеппе Конте, говоря о ситуации в Венесуэле.