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РИА Новости
Попытка госпереворота в Венесуэле

Путин посоветовал Гуаидо "вернуться на грешную Землю"

Вчера, 21:42
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© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанкрезидент РФ Владимир Путин и председатель Совета министров Италии Джузеппе Конте во время встречи во дворце Киджи в Риме. 4 июля 2019
резидент РФ Владимир Путин и председатель Совета министров Италии Джузеппе Конте во время встречи во дворце Киджи в Риме. 4 июля 2019
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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РИМ, 4 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин, говоря об обращении к Богу лидера оппозиции Венесуэлы Хуана Гуаидо, незаконно провозгласившего себя президентом страны, подчеркнул, что Господь в ответ "никакого сигнала не подал", и призвал "вернуться на Землю" и руководствоваться демократическими процедурами.
"Вот лидер оппозиции господин Гуаидо вышел на площадь, поднял глаза к небу и, обращаясь к Господу, объявил себя президентом. Хорошо. Но Господь нам не сообщил о том, как он отреагировал на это обращение, никакого сигнала нам не подал", - заявил Путин на пресс-конференции по итогам переговоров с премьер-министром Италии Джузеппе Конте, говоря о ситуации в Венесуэле.
Президент РФ Владимир Путин и председатель Совета министров Италии Джузеппе Конте на церемонии официальной встречи у дворца Киджи в Риме. 4 июля 2019
Вчера, 21:28
Конте прокомментировал ситуацию вокруг должности президента Венесуэлы
"Поэтому думаю, что нужно вернуться на нашу грешную бренную Землю и руководствоваться демократическими процедурами и правилами, которые сводятся к одному: к диалогу и обращению к народу, к избирателям - нужно идти на выборы и на выборах решать вопросы будущего развития", - продолжил он.
Путин отметил, что говорил это в ходе всех состоявшихся в Риме и Ватикане переговоров.
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Попытка госпереворота в ВенесуэлеХуан ГуаидоДжузеппе КонтеВладимир ПутинВенесуэлаРоссияИталияВ мире
Популярные комментарии
да Вы что?! какой кошмар! надо срочно бежать за Развального голосовать! Россия в опасности!!!
4 июля, 22:06
Муштандойд Рыкин
5130108
Славно потроллил ))
4 июля, 22:04
Муштандойд Рыкин
1610002
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