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РИА Новости

Путин обеспокоен проникновением боевиков из Идлиба в Ливию

Вчера, 21:36
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© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанк Президент РФ Владимир Путин и председатель Совета министров Италии Джузеппе Конте на пресс-конференции по итогам российско-итальянских переговоров во дворце Киджи в Риме. 4 июля 2019
Президент РФ Владимир Путин и председатель Совета министров Италии Джузеппе Конте на пресс-конференции по итогам российско-итальянских переговоров во дворце Киджи в Риме. 4 июля 2019
© РИА Новости / Алексей Дружинин
Перейти в фотобанк
РИМ, 4 июл - РИА Новости. Россия обеспокоена проникновением боевиков из сирийского Идлиба в Ливию, заявил президент РФ Владимир Путин по итогам встречи с председателем Совета министров Италии Джузеппе Конте.
"Меня особенно беспокоит то, что из идлибской зоны в Сирии мы наблюдаем концентрацию боевиков в Ливии. И это угроза для всех, потому что из Ливии они могут перебраться куда угодно. Давайте не будем об этом забывать", - сказал Путин на пресс-конференции журналистам.
По его словам, Москва поддерживает равные отношения, "как с правительством (Файеза) Сарраджа, так и с господином (Халифой) Хафтаром".
"И тот, и другой бывали в Москве, так же как и тот, и другой бывали в Риме. Мы считаем, что как можно быстрее нужно прекратить вооруженное противостояние, наладить диалог и договориться о том, как строить, воссоздать ливийскую государственность. Мы все в этом заинтересованы", - добавил Путин.
Президент РФ Владимир Путин и председатель Совета министров Италии Джузеппе Конте на пресс-конференции по итогам российско-итальянских переговоров во дворце Киджи в Риме. 4 июля 2019
Вчера, 21:04
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Он подчеркнул, что Россия готова способствовать установлению диалога между противоборствующими сторонами и помочь восстановить нормальное функционирование государственных институтов.
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Обострение конфликта в ЛивииДжузеппе КонтеВладимир ПутинЛивияСирияРоссияИталияВ мире
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