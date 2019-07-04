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РИА Новости

На Кубани в аквапарке погиб ребенок

Вчера, 21:34
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МОСКВА, 4 июл - РИА Новости. Следователи завели уголовное дело после гибели четырехлетнего мальчика в аквапарке в городе Гулькевичи, сообщается на сайте управления Следственного комитета по Краснодарскому краю.
Следователи установили, что 3 июля 32-летняя жительница посёлка Комсомольского Гулькевичского района с трехлетним и четырехлетним детьми была в аквапарке в городе Гулькевичи. По предварительным данным, вечером женщина обнаружила четырехлетнего сына в бассейне без признаков жизни. Врачи скорой констатировали смерть ребенка.
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На Ставрополье ребенок попал в реанимацию, едва не утонув в аквапарке
"Возбуждено уголовное дело по факту гибели четырехлетнего ребёнка (ч. 1 ст. 109 УК РФ)", - говорится в сообщении.
В настоящее время следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего, назначено проведение судебно-медицинской экспертизы. В ходе следствия будет дана оценка действиям матери и сотрудников аквапарка.
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Краснодарский крайРоссияПроисшествия
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