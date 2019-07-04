На Кубани в аквапарке погиб ребенок

Следователи установили, что 3 июля 32-летняя жительница посёлка Комсомольского Гулькевичского района с трехлетним и четырехлетним детьми была в аквапарке в городе Гулькевичи. По предварительным данным, вечером женщина обнаружила четырехлетнего сына в бассейне без признаков жизни. Врачи скорой констатировали смерть ребенка.