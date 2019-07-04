В Грузии задержали четырех человек по делу о беспорядках в Тбилиси

Сотрудники полиции и участники акции протеста у здания парламента Грузии в Тбилиси. Архивное фото

Сотрудники полиции и участники акции протеста у здания парламента Грузии в Тбилиси

ТБИЛИСИ, 4 июл - РИА Новости. МВД Грузии заявило о задержании четырех человек, обвиняемых в нападении на полицейских во время митингов в центре Тбилиси 20-21 июня.

В четверг Генпрокуратура сообщил, что ведет расследование митинга 20-21 июня в Тбилиси по статьям об организации массовых беспорядков и попытке государственного переворота с целью захвата власти. Санкции статей предусматривают максимальное наказание в виде лишения свободы от четырех до шести лет и от 15 до 20 лет соответственно.

"Следствием установлено, что задержанные четверо человек... с использованием разных предметов нападали на полицейских и оказывали им сопротивление", - говорится в заявлении министерства. Задержанным грозит лишение свободы на срок от шести до девяти лет.

В ведомстве отметили, что продолжается работа по выявлению других лиц, участвовавших в беспорядках.

Ране прокуратура предъявила обвинение оппозиционеру и депутату от партии "Единое национальное движение" Никанору (Нике) Мелии в организации и участии в беспорядках в ходе акций протеста в Тбилиси. Ведомство обратилось к парламенту с предложением арестовать депутата. Парламент Грузии большинством голосов принял решение удовлетворить требование Генпрокуратуры и приостановить депутатскую неприкосновенность Мелии.