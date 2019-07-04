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РИА Новости

В Грузии задержали четырех человек по делу о беспорядках в Тбилиси

Вчера, 21:33
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© Sputnik / Шота Нозадзе / Перейти в фотобанкСотрудники полиции и участники акции протеста у здания парламента Грузии в Тбилиси
Сотрудники полиции и участники акции протеста у здания парламента Грузии в Тбилиси
© Sputnik / Шота Нозадзе
Перейти в фотобанк
Сотрудники полиции и участники акции протеста у здания парламента Грузии в Тбилиси. Архивное фото
ТБИЛИСИ, 4 июл - РИА Новости. МВД Грузии заявило о задержании четырех человек, обвиняемых в нападении на полицейских во время митингов в центре Тбилиси 20-21 июня.
В четверг Генпрокуратура сообщил, что ведет расследование митинга 20-21 июня в Тбилиси по статьям об организации массовых беспорядков и попытке государственного переворота с целью захвата власти. Санкции статей предусматривают максимальное наказание в виде лишения свободы от четырех до шести лет и от 15 до 20 лет соответственно.
"Следствием установлено, что задержанные четверо человек... с использованием разных предметов нападали на полицейских и оказывали им сопротивление", - говорится в заявлении министерства. Задержанным грозит лишение свободы на срок от шести до девяти лет.
В ведомстве отметили, что продолжается работа по выявлению других лиц, участвовавших в беспорядках.
Участники акции протеста у здания парламента Грузии в Тбилиси
Вчера, 15:15
В Грузии расследуют митинг в Тбилиси по статье о попытке госпереворота
Ране прокуратура предъявила обвинение оппозиционеру и депутату от партии "Единое национальное движение" Никанору (Нике) Мелии в организации и участии в беспорядках в ходе акций протеста в Тбилиси. Ведомство обратилось к парламенту с предложением арестовать депутата. Парламент Грузии большинством голосов принял решение удовлетворить требование Генпрокуратуры и приостановить депутатскую неприкосновенность Мелии.
Столицу Грузии 20 июня захлестнули акции протеста, митингующие выступили против участия российских делегатов в сессии Межпарламентской ассамблеи православия. Радикалы захватывали здание парламента, где находились российские представители. Спецназ разогнал митинг, но 21 июня протесты продолжились. Пострадали 240 человек, более 300 были задержаны. Президент Грузии Саломе Зурабишвили на фоне протестов в Тбилиси назвала Россию "врагом", заявив, что Москва якобы заинтересована в общественном расколе страны
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Протесты в ГрузииМВД ГрузииГрузияВ мире
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