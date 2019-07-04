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РИА Новости

"АвтоВАЗ" возобновит производство в пятницу

Вчера, 21:30
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© РИА Новости / Игорь Агеенко / Перейти в фотобанкСборка автомобиля Лада Калина на заводе ОАО "АвтоВАЗ" в Тольятти
Сборка автомобиля Лада Калина на заводе ОАО АвтоВАЗ в Тольятти
© РИА Новости / Игорь Агеенко
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Сборка автомобиля Лада Калина на заводе ОАО "АвтоВАЗ" в Тольятти. Архивное фото
МОСКВА, 4 июл - РИА Новости. "АвтоВАЗ" 5 июля возобновит производство после приостановки, вызванной срывом поставок комплектующих нижегородским "Автокомпонентом", говорится в сообщении компании.
"Группа "АвтоВАЗ" объявляет о возобновлении производства автомобилей на заводах в Тольятти и Ижевске с 5 июля 2019 года, которое было приостановлено 3 июля в связи с неправомерным отсутствием поставок компонентов со стороны ООО "Завод Автокомпонент" (город Нижний Новгород)", - сообщает компания.
"Поставки возобновляются без дополнительных условий. Поставщик продолжит выполнять условия контракта и возобновляет поставки компонентов. Взаимодействие и обсуждения с поставщиком будут продолжены в рабочем режиме", - также говорится в сообщении.
Сборка новых автомобилей на заводе АвтоВАЗ в Тольятти
3 июля, 02:12
Производитель компонентов для "АвтоВАЗа" объяснил срыв поставок
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Нижний НовгородАвтоВАЗТольяттиИжевскЭкономика
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