Конте прокомментировал ситуацию вокруг должности президента Венесуэлы

"Итальянская позиция не изменилась. С самого начала итальянцы заняли очень четкую позицию, и даже некоторые страны, которые сначала заняли глубоко отличающуюся от Италии позицию, потом сошлись с нами. Мы с самого начала говорили о том, что вместе с другими странами Евросоюза мы считали, что президентские выборы проходили достоверно и при обеспечении полных демократических условий, поэтому мы признали Мадуро в качестве президента. Но мы одновременно как раз испытывали в общем-то сомнения касательно самопровозглашения президента Гуаидо в качестве временного президента Республики, мы его признали, его должность председателя Парламентской Ассамблеи", - сказал Конте по итогам встречи с президентом РФ Владимиром Путиным на совместной пресс-конференции.