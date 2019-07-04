Конте прокомментировал ситуацию вокруг должности президента Венесуэлы

МОСКВА, 4 июл - РИА Новости. Италия сомневается по поводу самопровозглашения главы Национальной ассамблеи, подконтрольной оппозиции, Хуана Гуаидо временным президентом Венесуэлы, заявил премьер-министр Италии Джузеппе Конте.
"Итальянская позиция не изменилась. С самого начала итальянцы заняли очень четкую позицию, и даже некоторые страны, которые сначала заняли глубоко отличающуюся от Италии позицию, потом сошлись с нами. Мы с самого начала говорили о том, что вместе с другими странами Евросоюза мы считали, что президентские выборы проходили достоверно и при обеспечении полных демократических условий, поэтому мы признали Мадуро в качестве президента. Но мы одновременно как раз испытывали в общем-то сомнения касательно самопровозглашения президента Гуаидо в качестве временного президента Республики, мы его признали, его должность председателя Парламентской Ассамблеи", - сказал Конте по итогам встречи с президентом РФ Владимиром Путиным на совместной пресс-конференции.
Ранее премьер Италии в ответном послании Гуаидо, опубликованном в газете la Stampa, заявил, что отказ признать его в качестве президента Венесуэлы связан с нежеланием "содействовать радикализации различных сторон и помогать спирали насилия".
В отличие от большинства стран ЕС Италия заняла нейтральную позицию по Венесуэле, выступив против поспешного признания спикера венесуэльского парламента Хуана Гуаидо временным главой государства. Она состоит в том, что Италия никогда не признавала результатов президентских выборов, состоявшихся в Венесуэле в мае 2018 года, и настаивает на скорейшем назначении новых президентских выборов. Вместе с тем, венесуэльский вопрос вызвал разногласия в правящей коалиции, где партия "Лига" в противоположность "Движению 5 звезд" выступает против Мадуро, называя его диктатором.