Путин надеется, что новое руководство ЕС будет строить отношения с Россией

РИМ, 4 июл - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин надеется, что новое руководство ЕС будет соответствующим образом строить отношения с Россией, Москва готова пройти зависящую от нее часть пути.
"Что касается (кандидата на пост главы ЕК Урсулы) Фон дер Ляйен, что же нам здесь давать какие-то оценки, эти оценки должны давать граждане европейских стран. Она была последнее время министром обороны, нам все известно, как она проявит себя на новом месте, мы не знаем, мы рассчитываем на то, что заинтересованность Европы в полноформатных отношениях с Россией будет иметь значение для будущего руководства Евросоюза",- сказал Путин на пресс-конференции по итогам переговоров с итальянским премьер-министром.