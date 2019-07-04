В Подмосковье потушили пожар на складе со стройматериалами

МОСКВА, 4 июл - РИА Новости. Спасатели потушили пожар на складе со стройматериалами в городском округе Красногорск Московской области, никто не пострадал, сообщает региональный главк МЧС РФ.

Ранее представитель экстренных служб региона сообщил РИА Новости, что склад со строительными материалами загорелся на площади 200 квадратных метров по адресу: Ильинский тупик, дом 1. В 16.33 пожару был присвоен второй ранг сложности, а в 18.41 возгорание было локализовано.

"В 20.45 - ликвидация пожара", - говорится в сообщении на сайте ГУМЧС.