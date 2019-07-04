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РИА Новости
Попытка госпереворота в Венесуэле

Ситуация в Венесуэле беспокоит всех, отметил Путин

Вчера, 21:22
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкВладимир Путин
Владимир Путин
© РИА Новости / Илья Питалев
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Владимир Путин
РИМ, 4 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин по итогам переговоров с руководством Италии и Ватикана заявил, что ситуация в Венесуэле беспокоит все стороны, а давление извне усугубляет положение в этой стране.
"Эту тему мы обсуждали, действительно, обсуждали на всех площадках: и в Ватикане, и с президентом Итальянской республики, и с моим коллегой и другом - председателем правительства. Нас всех беспокоит ситуация в Венесуэле, в России нас тоже это беспокоит очень, имея в виду, что люди страдают", - заявил Путин на пресс-конференции после переговоров с премьером Италии Джузеппе Конте, говоря о ситуации в Венесуэле.
Он отметил тот факт, что в стране появилось большое количество беженцев, мигрантов.
"Не от хорошей же жизни люди уезжают. Значит, есть внутренние проблемы. Что нас не менее беспокоит, это вмешательство в эти венесуэльские проблемы извне и давление извне, которое усугубляет положение граждан Венесуэлы. На мой взгляд, это недопустимо", - подчеркнул российский лидер.
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Попытка госпереворота в ВенесуэлеДжузеппе КонтеВладимир ПутинВенесуэлаРоссияИталия
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