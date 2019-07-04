Ситуация в Венесуэле беспокоит всех, отметил Путин

РИМ, 4 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин по итогам переговоров с руководством Италии и Ватикана заявил, что ситуация в Венесуэле беспокоит все стороны, а давление извне усугубляет положение в этой стране.

"Эту тему мы обсуждали, действительно, обсуждали на всех площадках: и в Ватикане, и с президентом Итальянской республики, и с моим коллегой и другом - председателем правительства. Нас всех беспокоит ситуация в Венесуэле, в России нас тоже это беспокоит очень, имея в виду, что люди страдают", - заявил Путин на пресс-конференции после переговоров с премьером Италии Джузеппе Конте, говоря о ситуации в Венесуэле.

Он отметил тот факт, что в стране появилось большое количество беженцев, мигрантов.