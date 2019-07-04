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РИА Новости
Попытка госпереворота в Венесуэле

Путин назвал военное вмешательство в Венесуэле недопустимым

Вчера, 21:20
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© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанк Президент РФ Владимир Путин и председатель Совета министров Италии Джузеппе Конте на пресс-конференции по итогам российско-итальянских переговоров во дворце Киджи в Риме. 4 июля 2019
Президент РФ Владимир Путин и председатель Совета министров Италии Джузеппе Конте на пресс-конференции по итогам российско-итальянских переговоров во дворце Киджи в Риме. 4 июля 2019
© РИА Новости / Алексей Дружинин
Перейти в фотобанк
РИМ, 4 июл - РИА Новости. Военное вмешательство в ситуацию в Венесуэле недопустимо, оно должно быть полностью исключено, нельзя допускать и вообще какого бы то ни было вмешательства во внутриполитические дела этой страны, заявил президент России Владимир Путин.
"Недопустимо не только военное вмешательство, что вообще должно быть абсолютно исключено, но даже какое бы то ни было вмешательство во внутриполитическую жизнь", - заявил Путин на пресс-конференции после переговоров с премьером Италии Джузеппе Конте, говоря о ситуации в Венесуэле.
Президент РФ Владимир Путин и председатель Совета министров Италии Джузеппе Конте на пресс-конференции по итогам российско-итальянских переговоров во дворце Киджи в Риме. 4 июля 2019
Вчера, 21:04
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Попытка госпереворота в ВенесуэлеДжузеппе КонтеВладимир ПутинВенесуэлаРоссияИталия
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