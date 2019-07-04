Путин назвал военное вмешательство в Венесуэле недопустимым

РИМ, 4 июл - РИА Новости. Военное вмешательство в ситуацию в Венесуэле недопустимо, оно должно быть полностью исключено, нельзя допускать и вообще какого бы то ни было вмешательства во внутриполитические дела этой страны, заявил президент России Владимир Путин.

"Недопустимо не только военное вмешательство, что вообще должно быть абсолютно исключено, но даже какое бы то ни было вмешательство во внутриполитическую жизнь", - заявил Путин на пресс-конференции после переговоров с премьером Италии Джузеппе Конте, говоря о ситуации в Венесуэле.