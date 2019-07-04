Путин прокомментировал позицию Сальвини в отношении России

РИМ, 4 июл - РИА Новости. Россия привыкла к заявлениям, что Москва должна делать какие-то шаги вперед, и относится к этому с пониманием, сообщил президент РФ Владимир Путин, комментируя смягчение позиции вице-премьера и главы МВД Италии Маттео Сальвини по отношению к России.
"Мы уже привыкли к тому, что Россия должна сделать какие-то шаги вперед, относимся к этому очень сдержанно, с пониманием. Мы благодарны Италии за её позицию, которая заключается в том, что нужно восстановить в полноформатном режиме наши отношения с Евросоюзом, мы видим усилия итальянского правительство на этом направлении, мы за это благодарны",- сказал Путин по итогам переговоров с премьер-министром Италии.
Вчера, 05:03Межгосударственные отношения России и Италии
"Мы понимаем, что Италия связана обязательствами определёнными в рамках различных интеграционных структур и в Европе, и в НАТО, поэтому у нас нет никаких особых претензий к нашим итальянским друзьям. Но мы надеемся, что Италия будет эту позицию свою высказывать последовательно, ясно и будет бороться за то, что неоднократно звучало публично, а именно за полноформатное возвращение к нормальным отношениям между Россией и Европой в целом",- добавил глава государства.