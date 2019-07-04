Путин прокомментировал позицию Сальвини в отношении России

РИМ, 4 июл - РИА Новости. Россия привыкла к заявлениям, что Москва должна делать какие-то шаги вперед, и относится к этому с пониманием, сообщил президент РФ Владимир Путин, комментируя смягчение позиции вице-премьера и главы МВД Италии Маттео Сальвини по отношению к России.

"Мы уже привыкли к тому, что Россия должна сделать какие-то шаги вперед, относимся к этому очень сдержанно, с пониманием. Мы благодарны Италии за её позицию, которая заключается в том, что нужно восстановить в полноформатном режиме наши отношения с Евросоюзом, мы видим усилия итальянского правительство на этом направлении, мы за это благодарны",- сказал Путин по итогам переговоров с премьер-министром Италии.