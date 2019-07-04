Россия не уклоняется от урегулирования в Ливии, отметил Путин

Президент РФ Владимир Путин и председатель Совета министров Италии Джузеппе Конте на пресс-конференции по итогам российско-итальянских переговоров во дворце Киджи в Риме. 4 июля 2019

Президент РФ Владимир Путин и председатель Совета министров Италии Джузеппе Конте на пресс-конференции по итогам российско-итальянских переговоров во дворце Киджи в Риме. 4 июля 2019

РИМ, 4 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин считает, что Россия не та страна, которая должна вносить ключевой вклад в урегулирование в Ливии, но и уклоняться от участия в процессе не будет.

"Не думаю, что Россия здесь должна, обязана вносить решающий вклад в урегулирование", - сказал он, добавив, что при этом РФ уклоняться от вопросов урегулирования не будет. "Мы не уклоняемся, но не хотим погружаться в эту проблему с головой", - добавил он на пресс-конференции по итогам переговоров с властями Италии.