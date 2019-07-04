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РИА Новости

Конте признался, что грустит, когда ЕС продлевает санкции против России

Вчера, 21:04
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин и председатель Совета министров Италии Джузеппе Конте на пресс-конференции по итогам российско-итальянских переговоров во дворце Киджи в Риме. 4 июля 2019
Президент РФ Владимир Путин и председатель Совета министров Италии Джузеппе Конте на пресс-конференции по итогам российско-итальянских переговоров во дворце Киджи в Риме. 4 июля 2019
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
РИМ, 4 июл – РИА Новости. Премьер-министр Италии Джузеппе Конте признался, что испытывает грусть каждый раз, когда приходится продлевать санкции в отношении России.
"Каждый раз, когда мы приближаемся к сроку истечения санкций, мне всегда грустно, потому что продление санкций – это не та цель, которую я желаю себе, Италии и российским друзьям. Теперь перед нами еще полугодие – увы, мы только что продлили санкции на шесть месяцев", - сказал Конте по итогам встречи с президентом РФ Владимиром Путиным на совместной пресс-конференции.
Президент РФ Владимир Путин и председатель Совета министров Италии Джузеппе Конте во время встречи во дворце Киджи в Риме. 4 июля 2019
Вчера, 21:02
Италия будет создавать условия для снятия санкций с России, заявил Конте
В конце июня ЕС официально продлил экономические санкции против РФ до 31 января 2020 года. Меры касаются финансового, энергетического и оборонного секторов, а также товаров двойного назначения.
Отношения России и западных стран ухудшились в связи ситуацией на Украине и вокруг Крыма, который воссоединился с Россией после референдума. Запад, обвинив Россию во вмешательстве, ввел против нее санкции, Москва приняла ответные меры, взяла курс на импортозамещение и не раз заявляла, что разговаривать с ней на языке санкций контрпродуктивно. Россия также неоднократно заявляла, что не является стороной конфликта на Украине и субъектом минских соглашений.
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Джузеппе КонтеСанкции в отношении РоссииЕвросоюзВладимир ПутинРоссияВ мире
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