Конте признался, что грустит, когда ЕС продлевает санкции против России

Президент РФ Владимир Путин и председатель Совета министров Италии Джузеппе Конте на пресс-конференции по итогам российско-итальянских переговоров во дворце Киджи в Риме. 4 июля 2019

РИМ, 4 июл – РИА Новости. Премьер-министр Италии Джузеппе Конте признался, что испытывает грусть каждый раз, когда приходится продлевать санкции в отношении России.

"Каждый раз, когда мы приближаемся к сроку истечения санкций, мне всегда грустно, потому что продление санкций – это не та цель, которую я желаю себе, Италии и российским друзьям. Теперь перед нами еще полугодие – увы, мы только что продлили санкции на шесть месяцев", - сказал Конте по итогам встречи с президентом РФ Владимиром Путиным на совместной пресс-конференции.

В конце июня ЕС официально продлил экономические санкции против РФ до 31 января 2020 года. Меры касаются финансового, энергетического и оборонного секторов, а также товаров двойного назначения.