НАТО разрушила государственность в Ливии, заявил Путин

РИМ, 4 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в ответ на вопрос, что будет делать РФ по Ливии, напомнил, что государственность в этой стране разрушили военные НАТО.

"Вопрос по поводу того, что должна сделать Россия, что она будет, не будет делать - это важный вопрос. Но вообще-то неплохо было бы вспомнить, с чего все началось, кто разрушил государственность Ливии. Насколько я себе представляю, это было решение НАТО, европейские самолеты бомбили Ливию. Результаты налицо - государственность Ливии уничтожена", - заявил Путин на пресс-конференции после переговоров с премьером Италии Джузеппе Конте в Риме.