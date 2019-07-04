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РИА Новости

Путин прокомментировал призывы к соблюдению Россией минских соглашений

Вчера, 21:00
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанк Президент РФ Владимир Путин на пресс-конференции по итогам российско-итальянских переговоров во дворце Киджи в Риме. 4 июля 2019
Президент РФ Владимир Путин на пресс-конференции по итогам российско-итальянских переговоров во дворце Киджи в Риме. 4 июля 2019
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
Президент РФ Владимир Путин на пресс-конференции по итогам российско-итальянских переговоров во дворце Киджи в Риме. 4 июля 2019
РИМ, 4 июл - РИА Новости. Нельзя требовать от Москвы выполнения минских соглашений по урегулированию ситуации на Украине, особенно той части, которая не относится к ней, заявил президент РФ Владимир Путин после встречи с итальянским премьером Джузеппе Конте.
В ходе выступления глава государства задался вопросом, почему Запад не требует выполнения минских соглашений от Киева. "Мы же не можем это сделать за них. Давайте я издам этот указ, что это будет тогда?" - сказал Путин.
Президент РФ Владимир Путин и председатель Совета министров Италии Джузеппе Конте во время встречи во дворце Киджи в Риме. 4 июля 2019
Вчера, 22:10
"Санкции мешают всем": о чем говорили Путин и премьер Италии
Российский лидер напомнил, что власти Украины до сих пор не приняли закон об амнистии ополченцев, что предусмотрено минскими соглашениями.
"Давайте спокойненько разберемся, кто и что должен сделать. И не будем перекладывать всю ответственность на одну из сторон", - добавил Путин.
Президент также напомнил, что минские соглашения требуют восстановления экономических связей Украины с Донбассом, для чего Киев должен отменить указ экс-президента Петра Порошенко о блокаде региона.
"Он же прямо противоречит минским соглашениям", - указал Путин.
Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.
Отношения России и западных стран ухудшились в связи ситуацией на Украине и вокруг Крыма, который воссоединился с Россией после референдума. Запад, обвинив Россию во вмешательстве, ввел против нее санкции, Москва приняла ответные меры, взяла курс на импортозамещение и не раз заявляла, что разговаривать с ней на языке санкций контрпродуктивно. Россия также неоднократно заявляла, что не является стороной конфликта на Украине и субъектом Минских соглашений.
Президент РФ Владимир Путин и председатель Совета министров Италии Джузеппе Конте на церемонии официальной встречи у дворца Киджи в Риме. 4 июля 2019
Вчера, 20:40
Конте рассказал о последствиях продолжения кризиса на Украине
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Джузеппе КонтеВладимир ПутинРоссияИталияУкраинаВ мире
Популярные комментарии
Чушь какая-то. Россия как и Германия и Франция гаранты Минских соглашений, а не участники. Читайте соглашения! Участники боев Украина и республики ЛНР и ДНР. Сколько этим безумцам можно объяснять. Может быть просто подавить все огневые точки ВСУ. Хватит оправдываться. Пора действовать.
5 июля, 02:10
aalek.Lisack2015
11510006
Россия выполнит первый пункт Минских соглашений - "прекратить огонь" - легко ) Впервой что ли умиротворять карателей, обстреливающих мирные города... Этого что ли хотят авторы дурацких вопросов? Возможно. Чтобы потом кричать "ой, какой страшный агрессор!"
4 июля, 22:12
Дмитрий Широков
9310006
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