Путин прокомментировал призывы к соблюдению Россией минских соглашений

Президент РФ Владимир Путин на пресс-конференции по итогам российско-итальянских переговоров во дворце Киджи в Риме. 4 июля 2019

Президент РФ Владимир Путин на пресс-конференции по итогам российско-итальянских переговоров во дворце Киджи в Риме. 4 июля 2019

РИМ, 4 июл - РИА Новости. Нельзя требовать от Москвы выполнения минских соглашений по урегулированию ситуации на Украине, особенно той части, которая не относится к ней, заявил президент РФ Владимир Путин после встречи с итальянским премьером Джузеппе Конте.

В ходе выступления глава государства задался вопросом, почему Запад не требует выполнения минских соглашений от Киева. "Мы же не можем это сделать за них. Давайте я издам этот указ, что это будет тогда?" - сказал Путин.

Российский лидер напомнил, что власти Украины до сих пор не приняли закон об амнистии ополченцев, что предусмотрено минскими соглашениями.

"Давайте спокойненько разберемся, кто и что должен сделать. И не будем перекладывать всю ответственность на одну из сторон", - добавил Путин.

Президент также напомнил, что минские соглашения требуют восстановления экономических связей Украины с Донбассом, для чего Киев должен отменить указ экс-президента Петра Порошенко о блокаде региона.

"Он же прямо противоречит минским соглашениям", - указал Путин.

Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.