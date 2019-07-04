Новый роман Стивена Кинга "Институт" выйдет на русском языке в конце года

МОСКВА, 4 июл — РИА Новости. Новый роман Стивена Кинга "Институт" может выйти на русском языке в декабре, работа над переводом уже идет, об этом рассказал на презентации в четверг директор по маркетингу и маркетинговым коммуникациям издательства АСТ Дмитрий Яронов.

"Мы сегодня анонсируем на русском языке новый роман Стивена Кинга, который будет называться "Институт". Книга появится в продаже в самом конце декабря - начале января, сейчас мы усиленно работаем над переводом", — рассказал Яронов.

Он отметил, что подробности романа раскрывать пока нельзя.