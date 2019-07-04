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РИА Новости
Культура

Новый роман Стивена Кинга "Институт" выйдет на русском языке в конце года

Вчера, 20:55
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© AFP 2019 / Kenzo TribouillardПисатель Стивен Кинг
Писатель Стивен Кинг
© AFP 2019 / Kenzo Tribouillard
Писатель Стивен Кинг. Архивное фото
МОСКВА, 4 июл — РИА Новости. Новый роман Стивена Кинга "Институт" может выйти на русском языке в декабре, работа над переводом уже идет, об этом рассказал на презентации в четверг директор по маркетингу и маркетинговым коммуникациям издательства АСТ Дмитрий Яронов.
"Мы сегодня анонсируем на русском языке новый роман Стивена Кинга, который будет называться "Институт". Книга появится в продаже в самом конце декабря - начале января, сейчас мы усиленно работаем над переводом", — рассказал Яронов.
Он отметил, что подробности романа раскрывать пока нельзя.
Также на презентации рассказали, что осенью 2019 года выйдет продолжение космического эпоса "Порог" известного российского писателя-фантаста Сергея Лукьяненко.
Американский писатель Стивен Кинг. Архивное фото
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