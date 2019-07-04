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РИА Новости

Военные раздали около 400 тонн воды жителям Тулуна

Вчера, 20:51
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© РИА Новости / Кирилл Шипицин / Перейти в фотобанкВертолет Ми-8АМТ с медицинским модулем на борту и машина скорой помощи в Тулунском районе Иркутской области, где происходит ликвидация последствий паводка
Вертолет Ми-8АМТ с медицинским модулем на борту и машина скорой помощи в Тулунском районе Иркутской области, где происходит ликвидация последствий паводка
© РИА Новости / Кирилл Шипицин
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МОСКВА, 4 июл - РИА Новости. Военнослужащие Центрального военного округа (ЦВО) раздали почти 400 тонн воды жителям Тулуна Иркутской области, пострадавшего от паводка, сообщила пресс-служба ЦВО.
"Военнослужащие Центрального военного округа (ЦВО) за сутки раздали жителям города Тулун Иркутской области, где в результате паводка более тысячи домов оказались затоплены, почти 400 тонн воды, половина из которой является питьевой", - говорится в сообщении.
Уточняется, что военные выдали 210 тонн питьевой воды и 190 тонн технической воды. Отмечается, что часть воды доставлена в городскую баню. Раздача воды ведется в 20 пунктах в разных районах города.
Из-за подъема уровня воды в ряде рек Иркутской области в зоне подтопления оказались 103 поселка. В настоящее время подтопленными остаются 2,7 тысячи домов в 16 поселках Тайшетского и Тулунского районов. По последним данным МЧС РФ, в результате паводка погибли 20 человек, еще 15 числятся пропавшими без вести. Из-за повышения уровня воды в реке Ия почти на 14 метров в Тулуне оказались подтоплены 143 улицы, восемь социально-значимых объектов, семь садоводств, три АЗС, поврежден автомобильный мост.
Президент РФ Владимир Путин в среду подписал указ, согласно которому наводнение в Иркутской области считается чрезвычайной ситуацией федерального масштаба.
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