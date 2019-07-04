Военные раздали около 400 тонн воды жителям Тулуна

"Военнослужащие Центрального военного округа (ЦВО) за сутки раздали жителям города Тулун Иркутской области, где в результате паводка более тысячи домов оказались затоплены, почти 400 тонн воды, половина из которой является питьевой", - говорится в сообщении.

Уточняется, что военные выдали 210 тонн питьевой воды и 190 тонн технической воды. Отмечается, что часть воды доставлена в городскую баню. Раздача воды ведется в 20 пунктах в разных районах города.

Из-за подъема уровня воды в ряде рек Иркутской области в зоне подтопления оказались 103 поселка. В настоящее время подтопленными остаются 2,7 тысячи домов в 16 поселках Тайшетского и Тулунского районов. По последним данным МЧС РФ, в результате паводка погибли 20 человек, еще 15 числятся пропавшими без вести. Из-за повышения уровня воды в реке Ия почти на 14 метров в Тулуне оказались подтоплены 143 улицы, восемь социально-значимых объектов, семь садоводств, три АЗС, поврежден автомобильный мост.