Мексика сохранила лидерство в торговле с США за пять месяцев

МЕХИКО, 4 июл – РИА Новости. Мексика по итогам января-мая 2019 года по-прежнему сохранила за собой позицию главного торгового партнера США с 257,7 миллиарда долларов оборота, обогнав Китай на 34,8 миллиарда долларов, говорится в сообщении МИД латиноамериканской страны.

По данным ведомства, за тот же период торговля США с КНР составила 222,9 миллиарда долларов, и Пекин уступил второе место в торговле с Вашингтоном Канаде с оборотом в 253,9 миллиарда долларов.

Еще в июне Мексика объявила, что по итогам первых четырех месяцев года захватила лидерство в торговле с США с товарооборотом в 203 миллиарда долларов, что было выше показателей американской торговли с Канадой и Китаем.

Ранее мексиканский сенат большинством голосов ратифицировал новое соглашение о свободной торговле Мексики, США и Канады (USMCA или T-MEC). За проголосовали 114 сенаторов, против - четыре и трое воздержались.

По мнению минэкономики Мексики, ратификация сенатом Мексики нового торгового соглашения с США и Канадой сохраняет открытым для мексиканских товаров сельскохозяйственный рынок Северной Америки, что для Мексики в 2018 году составило (объем поставок) 50,7 миллиарда долларов. Также подтверждается производственная интеграция в автомобилестроении, где торговля Мексики с ее партнерами в Северной Америке достигла 139,24 миллиарда долларов в 2018 году.