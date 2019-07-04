Путин оценил возможность сближения России с Евросоюзом

"Не от нас, не от России все зависит. Я уже говорил, что мы готовы проходить свою часть пути, если это, конечно, не искусственно созданные трудности на этом пути будут перед нами стоять. Шансы всегда есть, перспективы всегда есть. Мы естественные партнеры в целом ряде областей, мы географически близки, у нас единый цивилизационный код", - заявил Путин на пресс-конференции по итогам переговоров с премьер-министром Италии Джузеппе Конте.