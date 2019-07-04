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РИА Новости

Путин оценил возможность сближения России с Евросоюзом

Вчера, 20:51
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанк Президент РФ Владимир Путин на пресс-конференции по итогам российско-итальянских переговоров во дворце Киджи в Риме. 4 июля 2019
Президент РФ Владимир Путин на пресс-конференции по итогам российско-итальянских переговоров во дворце Киджи в Риме. 4 июля 2019
© РИА Новости / Илья Питалев
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РИМ, 4 июл - РИА Новости. Шансы на сближение России с Евросоюзом всегда есть, но многое зависит от европейских партнеров, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Не от нас, не от России все зависит. Я уже говорил, что мы готовы проходить свою часть пути, если это, конечно, не искусственно созданные трудности на этом пути будут перед нами стоять. Шансы всегда есть, перспективы всегда есть. Мы естественные партнеры в целом ряде областей, мы географически близки, у нас единый цивилизационный код", - заявил Путин на пресс-конференции по итогам переговоров с премьер-министром Италии Джузеппе Конте.
Президент РФ Владимир Путин и председатель Совета министров Италии Джузеппе Конте на пресс-конференции по итогам российско-итальянских переговоров во дворце Киджи в Риме. 4 июля 2019
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"Но, повторяю, многое будет зависеть и от наших европейских партнеров", - добавил он.
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