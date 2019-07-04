Глава РФПИ рассказал о позиции Италии по антироссийским санкциям

"Мы видим, что итальянский бизнес активно приходит, заинтересован в российском рынке. Итальянский бизнес выступает против санкций. Поэтому мы видим, что новое итальянское правительство еще более настроено на сотрудничество с Россией, чем предыдущее. Итальянские компании хотят и будут больше инвестировать в Россию",- сказал Дмитриев.

"Очень важно, что Италия - это одна из ключевых стран Евросоюза, которая сейчас наиболее сильно настроена на совместные инвестиции в Россию, которая наиболее сильно разделяет российскую позицию по большинству вопросов и поэтому визит, который сейчас здесь происходит, довольно важен с точки зрения того, что итальянцы и так довольно много инвестировали в Россию, но после этого они будут инвестировать еще больше и безусловно будут продолжать занимать позицию, в общем-то поддерживающую позитивную работу России с Евросоюзом",- добавил он.