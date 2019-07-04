Глава РФПИ рассказал о позиции Италии по антироссийским санкциям

РИМ, 4 июл - РИА Новости. Италия готова в рамках Евросоюза озвучивать позицию, что санкции против России вредны и их нужно устранить, заявил журналистам глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев.
"Оно (правительство Италии - ред.) готово озвучивать четко в рамках Евросоюза, что санкции вредят и надо их убрать",- сказал он.
Он также отметил, что итальянский бизнес заинтересован в российском рынке.
"Мы видим, что итальянский бизнес активно приходит, заинтересован в российском рынке. Итальянский бизнес выступает против санкций. Поэтому мы видим, что новое итальянское правительство еще более настроено на сотрудничество с Россией, чем предыдущее. Итальянские компании хотят и будут больше инвестировать в Россию",- сказал Дмитриев.
"Очень важно, что Италия - это одна из ключевых стран Евросоюза, которая сейчас наиболее сильно настроена на совместные инвестиции в Россию, которая наиболее сильно разделяет российскую позицию по большинству вопросов и поэтому визит, который сейчас здесь происходит, довольно важен с точки зрения того, что итальянцы и так довольно много инвестировали в Россию, но после этого они будут инвестировать еще больше и безусловно будут продолжать занимать позицию, в общем-то поддерживающую позитивную работу России с Евросоюзом",- добавил он.
В четверг проходит визит президента России Владимира Путина в Италию.