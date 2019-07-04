Россия и Италия будут координировать усилия по решению конфликта в Ливии

Президент РФ Владимир Путин и председатель Совета министров Италии Джузеппе Конте во время встречи во дворце Киджи в Риме. 4 июля 2019

РИМ, 4 июл - РИА Новости. Россия и Италия будут координировать усилия по урегулированию ситуации в Ливии, страны едины во мнении, что ливийские военно-политические силы должны установить режим прекращения огня и начать диалог, заявил президент РФ Владимир Путин.

"Договорились продолжать координацию по урегулированию в Ливии, где, к сожалению, ухудшается обстановка, растет террористическая активность, повышается число жертв", - сказал Путин по итогам переговоров с премьер-министром Италии Джузеппе Конте.