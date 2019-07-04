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РИА Новости

Россия и Италия будут координировать усилия по решению конфликта в Ливии

Вчера, 20:38
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© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанк Президент РФ Владимир Путин и председатель Совета министров Италии Джузеппе Конте во время встречи во дворце Киджи в Риме. 4 июля 2019
Президент РФ Владимир Путин и председатель Совета министров Италии Джузеппе Конте во время встречи во дворце Киджи в Риме. 4 июля 2019
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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РИМ, 4 июл - РИА Новости. Россия и Италия будут координировать усилия по урегулированию ситуации в Ливии, страны едины во мнении, что ливийские военно-политические силы должны установить режим прекращения огня и начать диалог, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Договорились продолжать координацию по урегулированию в Ливии, где, к сожалению, ухудшается обстановка, растет террористическая активность, повышается число жертв", - сказал Путин по итогам переговоров с премьер-министром Италии Джузеппе Конте.
"По обоюдному мнению, важно, чтобы ливийские военно-политические силы установили режим прекращения огня, открыли канал диалога, приняли меры по восстановлению политического процесса с конечной целью преодоления раскола страны и формирования единых эффективных государственных институтов", - подчеркнул российский лидер.
Премьер-министр Италии Джузеппе Конте
3 июля, 20:50
Конте призвал прекратить боевые действия в Ливии
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Обострение конфликта в ЛивииЛивияРоссияИталияВ мире
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