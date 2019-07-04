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РИА Новости
Религия и мировоззрение

Путин рассказал о переговорах с Папой Римским

Вчера, 20:38
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© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин и Папа Римский Франциск во время беседы в Апостольской библиотеке в Ватикане
Президент РФ Владимир Путин и Папа Римский Франциск во время беседы в Апостольской библиотеке в Ватикане
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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РИМ, 4 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин сообщил, что на переговорах с папой Римским Франциском, состоявшихся в четверг в Ватикане, обсудил тему защиты христианского населения Ближнего Востока и оказания гуманитарной помощи в Сирии.
"В первой половине дня прошла встреча с папой Римским Франциском, в ходе которой обсудили вопросы развития отношений России и Ватикана", - сообщил Путин в четверг по итогам переговоров с премьер-министром Италии Джузеппе Конте.
Президент России Владимир Путин и папа римский Франциск во время встречи в Ватикане
Вчера, 05:04
Отношения России (СССР) и Ватикана
Российский лидер также отметил, что они с понтификом договорились уделить особое внимание сотрудничеству РФ и Ватикана в сфере культуры, образования и здравоохранения.
"Нами затрагивалась тема защиты христианского населения Ближнего Востока, гуманитарного содействия в Сирии. Важно, что позиции России и Ватикана созвучны в том, что касается защиты традиционных ценностей, продвижения межрелигиозного, межцивилизационного диалога", - подчеркнул президент РФ.
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Религия и мировоззрениеНовости - Религия и мировоззрениеПапа РимскийВладимир ПутинСирияВ мире
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