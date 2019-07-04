Путин рассказал о переговорах с Папой Римским

Президент РФ Владимир Путин и Папа Римский Франциск во время беседы в Апостольской библиотеке в Ватикане

РИМ, 4 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин сообщил, что на переговорах с папой Римским Франциском, состоявшихся в четверг в Ватикане, обсудил тему защиты христианского населения Ближнего Востока и оказания гуманитарной помощи в Сирии.

"В первой половине дня прошла встреча с папой Римским Франциском, в ходе которой обсудили вопросы развития отношений России и Ватикана", - сообщил Путин в четверг по итогам переговоров с премьер-министром Италии Джузеппе Конте.

Российский лидер также отметил, что они с понтификом договорились уделить особое внимание сотрудничеству РФ и Ватикана в сфере культуры, образования и здравоохранения.