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РИА Новости

Конте выразил соболезнования в связи с гибелью моряков и ЧП в Приангарье

Вчера, 20:36
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанк Президент РФ Владимир Путин и председатель Совета министров Италии Джузеппе Конте на церемонии официальной встречи у дворца Киджи в Риме. 4 июля 2019
Президент РФ Владимир Путин и председатель Совета министров Италии Джузеппе Конте на церемонии официальной встречи у дворца Киджи в Риме. 4 июля 2019
© РИА Новости / Илья Питалев
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РИМ, 4 июл – РИА Новости. Председатель совета министров Италии Джузеппе Конте выразил Российской Федерации соболезнования в связи с гибелью 14 подводников в результате пожара на глубоководном аппарате и 21 погибшим в результате наводнения в Иркутской области.
"Я выразил и подтверждаю близость мою и правительства итальянского, народа итальянского, выразил соболезнования в связи со смертью 14 подводников, которые были на борту российской лодки, и по причине десятков жертв, вызванных наводнением", - сказал Конте после переговоров с президентом России Владимиром Путиным.
Трагедия с глубоководным аппаратом произошла 1 июля в российских территориальных водах, при этом точное место ЧП официально не уточняется. По данным Минобороны, в аккумуляторном отсеке научно-исследовательского аппарата случился пожар, унесший жизни 14 моряков.
Режим ЧС действует в Иркутской области из-за паводка в шести районах: Тулунском, Чунском, Нижнеудинском, Тайшетском, Зиминском и Куйтунском. По последним данным правительства региона, в результате паводка погиб 21 человек, еще 14 числятся пропавшими без вести. Президент РФ Владимир Путин в среду подписал указ, согласно которому наводнение в Иркутской области считается чрезвычайной ситуацией федерального масштаба.
Последствия паводка в Тулунском районе Иркутской области
Вчера, 15:51
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Джузеппе КонтеРоссияИталияВ мире
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