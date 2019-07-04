Конте выразил соболезнования в связи с гибелью моряков и ЧП в Приангарье

Президент РФ Владимир Путин и председатель Совета министров Италии Джузеппе Конте на церемонии официальной встречи у дворца Киджи в Риме. 4 июля 2019

РИМ, 4 июл – РИА Новости. Председатель совета министров Италии Джузеппе Конте выразил Российской Федерации соболезнования в связи с гибелью 14 подводников в результате пожара на глубоководном аппарате и 21 погибшим в результате наводнения в Иркутской области.

"Я выразил и подтверждаю близость мою и правительства итальянского, народа итальянского, выразил соболезнования в связи со смертью 14 подводников, которые были на борту российской лодки, и по причине десятков жертв, вызванных наводнением", - сказал Конте после переговоров с президентом России Владимиром Путиным.

Трагедия с глубоководным аппаратом произошла 1 июля в российских территориальных водах, при этом точное место ЧП официально не уточняется. По данным Минобороны, в аккумуляторном отсеке научно-исследовательского аппарата случился пожар, унесший жизни 14 моряков.