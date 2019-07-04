Волонтер рассказала, почему приехала в Тулун помогать пострадавшим

ТУЛУН (Иркутская обл.), 4 июл – РИА Новости, Светлана Задёра. Волонтер Алевтина Бонко, которая приехала из Братска в пострадавший от паводка Тулун Иркутской области, рассказала, как вместе с другими добровольцами помогает людям, которых затронуло наводнение, и как она сама оказалась в городе.

"Приезжала я на государственный пункт приема в Братске. В первый день я думала, что куплю на пять тысяч, отправлю и все, на этом моя миссия закончена. С двумя детьми я закупала эти вещи. Принесли, отдали, а там - только сторож. Была суббота. Я у него спросила, когда собираются доставить. Он сказал, что в понедельник. Как в понедельник? Там сегодня людям есть нечего. Там сегодня людям спать негде", - сказала РИА Новости Бонко.

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Как рассказала Алевтина, добровольцы открыли в Тулуне два лагеря: один в зоне, куда вода не дошла, а второй в микрорайоне ЛДК, где все ушло под воду.

"После того, как вода ушла, люди пошли разбирать свои дома или охранять их от мародеров. Я дежурила в том лагере прошлой ночью. Они к нам ночью в лагеря приходят кушать. Я была словно участницей американского кино: с мигалками гнались за мародерами", - рассказывает волонтер.

По словам Бонко, пострадавшим от подтоплений оказывают поддержку сами жители Тулуна, а также жители Братска, Иркутска.

"Пришел мужчина, попросил газовую плитку. Сначала в вещах мы ее не нашли, предложили другую помощь, он отказался. Он ушел, и я натыкаюсь на плитку. Выяснила, где такой человек живет. Он без ноги, поэтому заметнее. Я набрала еще продуктов и к нему домой сбегала. Прихожу, а у него еще инвалид живет. Таким людям нужно помогать адресно, нужен такой список", - сказала волонтер.