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РИА Новости

Автостраховщики спрогнозировали снижение стоимости ОСАГО

Вчера, 20:40
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© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанкСтраховой полис ОСАГО
Страховой полис ОСАГО
© РИА Новости / Максим Богодвид
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МОСКВА, 4 июл - РИА Новости. Шаги в сторону дальнейшей индивидуализации тарифов ОСАГО усилят уже наметившийся тренд на удешевление "автогражданки", считает президент Российского союза автостраховщиков Игорь Юргенс.
В понедельник комиссия правительства по законопроектной деятельности утвердила законопроект о либерализации ОСАГО. Как заявил замминистра финансов Алексей Моисеев в ходе выступления на Международном финансовом конгрессе в четверг, проект может быть рассмотрен правительством 11 июля. При этом он отдельно отметил, что от либерализации придётся отказаться, если она приведет к существенному росту стоимости полисов.
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Как сказал, в свою очередь, Юргенс, первый этап либерализации прошел успешно, о чем свидетельствует снижение средней стоимости ОСАГО на 5%. Индивидуальный тариф усилит конкуренцию, и ставки тарифа для большинства водителей начнут снижаться еще быстрее, уверен глава РСА.
"Чем шире коридор, а цены выстраиваются внутри коридора, тем более справедливый тариф будет применяться. У нас достаточно компаний, чтобы конкурировать и рыночными механизмами выравнивать ценообразование и снижать стоимость полисов для наибольшего числа водителей", - сказал Юргенс, слова которого приводит пресс-служба союза.
Первый этап реформы ОСАГО стартовал в январе. Тарифный коридор (базовая ставка, на основе которой рассчитывается итоговая стоимость) был расширен на 20% вверх и вниз от базовой цены (его рамки теперь находятся в пределах 2,746-4,942 тысячи рублей), также появились дополнительные ступени в расчете коэффициента возраст-стаж. С 1 апреля вступили в силу изменения в расчете коэффициента аварийности бонус-малус.
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Следующий этап либерализации, описанный в законопроекте, предполагает отмену коэффициентов мощности и территории, а также дальнейшее расширение тарифного коридора - это означает ещё один шаг в сторону индивидуализации тарифа для каждого водителя. Вдобавок к этому должны измениться лимиты выплат для пострадавших в ДТП: размер выплаты за вред жизни и здоровью повысится до 2 миллионов рублей с нынешних 500 тысяч, то есть будет приравнен той компенсации, которая уже сейчас положена, в частности, пассажирам автобусов.
"Мы считаем правильным отказ от территориального коэффициента, но мы просим Центральный Банк правильно рассчитать размер коридора. Страховщики сейчас всем водителям на одном типе транспортного средства и в одном регионе обязаны дать одинаковый тариф. А при отмене всех этих коэффициентов они смогут давать разные тарифы разным водителям", - добавил президент РСА.
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АвтоИгорь ЮргенсРоссийский союз автостраховщиковРоссияЭкономика
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