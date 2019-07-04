В Красноярске проверяют данные о детях, которые месяц жили в антисанитарии

КРАСНОЯРСК, 4 июл - РИА Новости. Полицейские проверяют информацию о двух малолетних детях из Красноярска, которые, по рассказам очевидцев, месяц жили в антисанитарных условиях в небольшой пристройке с неблагополучными гражданами, сообщили РИА Новости в управлении МВД по Красноярскому краю.

"Журналисты обратились в полицию. По рассказам соседки, дети в возрасте двух с половиной и пяти лет проживают в частном секторе в пристройке два на два метра в антисанитарных условиях. Детей изъяли и передали в социальное учреждение. Проводится проверка. Решается вопрос о лишении родительских прав", - сказал собеседник агентства.

Ранее в красноярской телекомпании ТВК был размещен материал о детях, которые около месяца, как утверждается, жили в полуразрушенном сарае без света и воды. Журналисты сообщили, что дети не умеют разговаривать, и их привели в это место отец, оставив детей и обещав вернуться. В материале утверждается, что соседка детей не раз вызывала полицию. Однако в правоохранительных органах сообщили, что сообщений о данном происшествии в полицию ни разу не поступало.