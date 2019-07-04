Авиация Росгвардии помогает ликвидировать последствия паводка в Приангарье

МОСКВА, 4 июл - РИА Новости. Авиация Росгвардии с воздуха ищет места масштабных разрушений из-за наводнения в Иркутской области для оперативного оказания помощи пострадавшим, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства.

"Личный состав авиационных подразделений Росгвардии осуществляет облеты подтопленных территорий для определения мест масштабных разрушений в целях своевременного и оперативного оказания помощи пострадавшим", - говорится в сообщении пресс-службы.

Также переброшенные ранее в район наводнения более 500 военнослужащих воинских частей Росгвардии Красноярского и Иркутского гарнизонов эвакуируют жителей и вывозят в безопасное место вещи из подтопленных домов.

"Росгвардейцы разбирают завалы в населенных пунктах, где уровень воды начал спадать. Специалисты инженерных подразделений Росгвардии осуществляют подвоз и снабжение местных жителей питьевой водой", - говорится в сообщении пресс-службы.