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РИА Новости

Пропавшую в Костромской области девочку нашли живой

Вчера, 20:26
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ВОРОНЕЖ, 4 июл - РИА Новости. Волонтеры обнаружили живой 9-летнюю девочку, которая накануне исчезла в Костромской области, сообщает в четверг следственное управление СК РФ по региону.
Ранее сообщалось, что 9-летняя девочка днем 3 июля пошла гулять на детскую площадку в Шарьинском районе Костромской области и пропала. Поисками ребенка занялись полицейские, к которым подключились волонтеры. Также Управление СК РФ по Костромской области начало доследственную проверку по факту случившегося.
"Девочка была обнаружены добровольцами в районе улицы им. 50-летия Советской власти города Шарьи", - говорится в сообщении.
По данным следствия, в настоящее время ребенок и его мама дают объяснения по поводу случившегося, на семью, где воспитывается девочка, запрошена характеристика.
"Со слов девочки, она ночевала у знакомой местной жительницы. Эта информация проверяется следствием", - сообщает следственное управление.
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