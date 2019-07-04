Пропавшую в Костромской области девочку нашли живой

ВОРОНЕЖ, 4 июл - РИА Новости. Волонтеры обнаружили живой 9-летнюю девочку, которая накануне исчезла в Костромской области, сообщает в четверг следственное управление СК РФ по региону.

Ранее сообщалось, что 9-летняя девочка днем 3 июля пошла гулять на детскую площадку в Шарьинском районе Костромской области и пропала. Поисками ребенка занялись полицейские, к которым подключились волонтеры. Также Управление СК РФ по Костромской области начало доследственную проверку по факту случившегося.

"Девочка была обнаружены добровольцами в районе улицы им. 50-летия Советской власти города Шарьи", - говорится в сообщении.

По данным следствия, в настоящее время ребенок и его мама дают объяснения по поводу случившегося, на семью, где воспитывается девочка, запрошена характеристика.