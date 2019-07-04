Лукашевич призвал отслеживать последствия закона о госязыке на Украине

ВЕНА, 4 июл - РИА Новости. Постоянный представитель России при ОБСЕ Александр Лукашевич в четверг призвал Специальную мониторинговую миссию (СММ) организации отслеживать последствия введения в силу закона о госязыке на Украине.

В середине мая бывший тогда президентом Украины Петр Порошенко подписал закон "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного", который предусматривает использование исключительно украинского языка практически во всех сферах жизни.

"Призываем СММ отслеживать последствия вступления в силу этого закона, отражать связанные с его применением проблемные моменты в отчетах. Важной видится и координация по этим аспектам с Верховным комиссаром ОБСЕ по делам национальных меньшинств, что предусмотрено мандатом миссии", - заявил Лукашевич на постсовете ОБСЕ.