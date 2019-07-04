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РИА Новости
Война в Сирии

В Турции назвали дату проведения второго четырехстороннего саммита по Сирии

Вчера, 20:01
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АНКАРА, 4 июл - РИА Новости. Второй четырехсторонний саммит лидеров РФ, Турции, ФРГ и Франции по Сирии планируется провести в Стамбуле в конце августа или начале сентября, заявил пресс-секретарь турецкого президента Ибрагим Калын.
"В рамках саммита лидеров G20 мы договорились провести второй саммит с участием Турции, России, Германии и Франции. Первая такая встреча прошла в октябре прошлого года в Стамбуле. Вторую планируется также провести в Стамбуле, возможно, в конце августа или начале сентября, до начала Генассамблеи ООН", - сказал Калын журналистам.
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Он добавил, что в рамках этого саммита будут всесторонне обсуждаться вопросы безопасности, прежде всего, ситуация в Сирии. "В современном мире, где все взаимосвязано, ни одна страна самостоятельно не может решить все проблемы. Поэтому важно, чтобы заинтересованные страны соединили свои усилия", - отметил представитель президента Турции.
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Война в СирииВойна в СирииИбрагим КалынТурцияСирияРоссияВ мире
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