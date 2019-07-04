В Турции назвали дату проведения второго четырехстороннего саммита по Сирии

АНКАРА, 4 июл - РИА Новости. Второй четырехсторонний саммит лидеров РФ, Турции, ФРГ и Франции по Сирии планируется провести в Стамбуле в конце августа или начале сентября, заявил пресс-секретарь турецкого президента Ибрагим Калын.

"В рамках саммита лидеров G20 мы договорились провести второй саммит с участием Турции, России, Германии и Франции. Первая такая встреча прошла в октябре прошлого года в Стамбуле. Вторую планируется также провести в Стамбуле, возможно, в конце августа или начале сентября, до начала Генассамблеи ООН", - сказал Калын журналистам.