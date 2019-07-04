Россия выдала Франции гражданина Грузии, обвиняемого в организации ОПГ

МОСКВА, 4 июл - РИА Новости. Российские полицейские передали в Москве представителям правоохранительных органов Франции гражданина Грузии Севдина Брояна, который был объявлен в розыск за организацию преступного сообщества и отмывание денежных средств, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

"Согласно информации, предоставленной французскими коллегами, в результате оперативных мероприятий им удалось арестовать 21 активного участника группировки, которую возглавлял фигурант. Кроме того, изъято оружие, инструменты для взлома, похищенное имущество и около 60 тысяч евро наличными, принадлежащих данной криминальной структуре", - сообщила официальный представитель МВД России.