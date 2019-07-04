Соловьев предрек украинскому политологу жизнь в канаве без российских шоу

МОСКВА, 4 июл — РИА Новости. Телеведущий Владимир Соловьев назвал украинского политолога Вячеслава Ковтуна нищим и сказал, что он "побирается" на российских телеканалах.

Словесная перепалка произошла в эфире передачи "Вечер с Владимиром Соловьевым" на "России 1". Ковтун назвал Украину богатой страной, отметив, что деньги в государстве не заканчиваются, несмотря на коррупцию, на которую указал ведущий. Соловьев возразил, что украинцы настолько бедны, что довольствуются малым.

"И у вас поэтому богатые президенты в нищей стране", – заявил он.

По словам журналиста, без участия в российских программах Ковтун остался бы без средств к существованию.

"Тебе на Украине даже жить негде. Не дай бог, тебя выгонят с российских телеканалов, ты же будешь в канаве в городе Киеве в шалаше ютиться", – добавил Соловьев.

Слова журналиста вызвали аплодисменты присутствовавших в студии зрителей.