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РИА Новости

Соловьев предрек украинскому политологу жизнь в канаве без российских шоу

Вчера, 19:56
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© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в фотобанкЖурналист, теле- и радиоведущий Владимир Соловьев на заседании Совета Федерации РФ. 28 марта 2018
Журналист, теле- и радиоведущий Владимир Соловьев на заседании Совета Федерации РФ. 28 марта 2018
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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МОСКВА, 4 июл — РИА Новости. Телеведущий Владимир Соловьев назвал украинского политолога Вячеслава Ковтуна нищим и сказал, что он "побирается" на российских телеканалах.
Словесная перепалка произошла в эфире передачи "Вечер с Владимиром Соловьевым" на "России 1". Ковтун назвал Украину богатой страной, отметив, что деньги в государстве не заканчиваются, несмотря на коррупцию, на которую указал ведущий. Соловьев возразил, что украинцы настолько бедны, что довольствуются малым.
Телеведущие Ольга Скабеева и Евгений Попов в студии программы 60 минут
5 июня, 00:52
Украинского эксперта навсегда выгнали из студии "России 1" за оскорбления
"И у вас поэтому богатые президенты в нищей стране", – заявил он.
По словам журналиста, без участия в российских программах Ковтун остался бы без средств к существованию.
"Тебе на Украине даже жить негде. Не дай бог, тебя выгонят с российских телеканалов, ты же будешь в канаве в городе Киеве в шалаше ютиться", – добавил Соловьев.
Слова журналиста вызвали аплодисменты присутствовавших в студии зрителей.
Это не первый инцидент с Ковтуном в программе Соловьева. Так, в начале июня журналист высмеял его за ложь. Политолог пытался доказать, что солдаты ВСУ непричастны к обстрелу мечети в Донбассе, однако ошибся, в чем его уличили другие участники программы и ведущий.
Украинскую журналистку выгнали из студии России 1
14 февраля, 01:21
Украинскую журналистку Соколовскую выгнали из студии передачи на "России 1"
46271991270
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Владимир СоловьевРоссияОбщество
Популярные комментарии
Не понимаю "праведного" негодования Соловьёва. Сам же тащит в эфир заведомых фриков (хотя при его влиятельности легко бы мог заранее отказать им), затем начинается базарная склока и полоскание грязного белья... а в конце упрекает их в глупости и гонорарах! Где логика, где здравый смысл? Тем самым г-н Соловьёв, во-первых, сам опускается до их уровня, во-вторых, снижает качество этих якобы "информационных" шоу. Да и денюжки уходят кому?!? Именно поэтому, видя этот табор на экране, я сразу переключаю кнопку. Ни уму, ни сердцу, жаль своё время.
4 июля, 20:07
Дмитрий Широков
52302013
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