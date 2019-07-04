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РИА Новости

Маргарита Симоньян стала лучшим медиаменеджером России

Вчера, 20:42
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Главный редактор агентства "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян
Главный редактор агентства Россия сегодня и телеканала RT Маргарита Симоньян
МОСКВА, 4 июл — РИА Новости. Гран-при национальной премии в области медиабизнеса "Медиа-менеджер России — 2019" вручили главному редактору МИА "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарите Симоньян.
Высокую оценку журналистского сообщества получили социальные проекты возглавляемых ею СМИ. В их числе — Sputnik Pro, объединяющий специалистов медиасферы в странах постсоветского пространства, "Найди меня, мама", помогающий детям с нелегкой судьбой обрести новую семью.
Главный редактор агентства Россия сегодня и телеканала RT Маргарита Симоньян. Архивное фото
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Среди социальных активов RT, отмеченных наградой, — проекты #НеОдинНаОдин о людях, которые годами не могут добиться российского гражданства из-за бюрократических проволочек, и "Дальше действовать будем мы" (ДДБМ), который помогает тем, кто попал в беду.
Активное участие Симоньян в судьбе журналиста Ивана Голунова также повлияло на решение экспертов медиабизнеса вручить ей главную награду.
Впервые в истории премии Гран-при вручили сразу двум лауреатам — его обладателем также стал российский кинорежиссер и продюсер Федор Бондарчук.
Лауреатом премии "Медиа-менеджер России — 2019" стала заместитель главного редактора МИА "Россия сегодня" Наталья Лосева. Она удостоена награды в категории "Социальные медиа" "За внедрение технологий дополненной и виртуальной реальности в практику работы современного информационного агентства и создание инновационного журналистского продукта".
"Я благодарна агентству за возможность делать инновационные продукты, а своей команде за интеллект, открытость и смелость. Надеюсь, мы принесем пользу и компании, и отрасли, и стране", — сказала Лосева на церемонии награждения.
Главный редактор агентства Россия сегодня и телеканала RT Маргарита Симоньян
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МИА "Россия сегодня" входит в число лидеров российского медиарынка в реализации социальных и просветительских проектов. К титульным проектам медиагруппы, которую за рубежом представляет информационное агентство и радио Sputnik, относится проект Sputnik Pro для специалистов медиасферы. Он направлен на обмен опытом с зарубежными коллегами, развитие медиакоммуникаций и профессиональных связей. Медиапрофессионалы из более чем 80 стран мира уже смогли стать слушателями Sputnik Pro в ближнем и дальнем зарубежье.
В числе социальных активов МИА "Россия сегодня" — портал "Социальный навигатор" и проект по усыновлению "Найди меня, мама". Ежегодно с 2014 года медиагруппа становилась победителем Национальной Программы "Лучшие социальные проекты России" в номинации "Социально ответственное СМИ". В качестве инновационного направления с 2018 года агентство активно развивает проекты в формате в VR и AR, которые уже стали победителями таких международных конкурсов, как Communicator Awards и конкурс Всемирной газетной и новостной ассоциации (WAN-IFRA) European Digital Media Awards.
МИА "Россия сегодня" — международная медиагруппа, миссией которой является оперативное и взвешенное освещение событий в мире, информирование аудитории о различных взглядах на ключевые события. МИА "Россия сегодня" представляет линейку информационных ресурсов агентства: РИА Новости, Спорт РИА Новости , Недвижимость РИА Новости, Прайм, Рейтинг РИА Новости, ИноСМИ, Социальный навигатор. За рубежом медиагруппа представлена международным новостным агентством и радио Sputnik.
85421041
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Маргарита СимоньянНовости агентства
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