Маргарита Симоньян стала лучшим медиаменеджером России

МОСКВА, 4 июл — РИА Новости. Гран-при национальной премии в области медиабизнеса "Медиа-менеджер России — 2019" вручили главному редактору МИА "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарите Симоньян.

Высокую оценку журналистского сообщества получили социальные проекты возглавляемых ею СМИ. В их числе — Sputnik Pro , объединяющий специалистов медиасферы в странах постсоветского пространства, "Найди меня, мама" , помогающий детям с нелегкой судьбой обрести новую семью.

Среди социальных активов RT, отмеченных наградой, — проекты #НеОдинНаОдин о людях, которые годами не могут добиться российского гражданства из-за бюрократических проволочек, и "Дальше действовать будем мы" (ДДБМ), который помогает тем, кто попал в беду.

Активное участие Симоньян в судьбе журналиста Ивана Голунова также повлияло на решение экспертов медиабизнеса вручить ей главную награду.

Впервые в истории премии Гран-при вручили сразу двум лауреатам — его обладателем также стал российский кинорежиссер и продюсер Федор Бондарчук.

Лауреатом премии "Медиа-менеджер России — 2019" стала заместитель главного редактора МИА "Россия сегодня" Наталья Лосева. Она удостоена награды в категории "Социальные медиа" "За внедрение технологий дополненной и виртуальной реальности в практику работы современного информационного агентства и создание инновационного журналистского продукта".

"Я благодарна агентству за возможность делать инновационные продукты, а своей команде за интеллект, открытость и смелость. Надеюсь, мы принесем пользу и компании, и отрасли, и стране", — сказала Лосева на церемонии награждения.

МИА "Россия сегодня" входит в число лидеров российского медиарынка в реализации социальных и просветительских проектов. К титульным проектам медиагруппы, которую за рубежом представляет информационное агентство и радио Sputnik, относится проект Sputnik Pro для специалистов медиасферы. Он направлен на обмен опытом с зарубежными коллегами, развитие медиакоммуникаций и профессиональных связей. Медиапрофессионалы из более чем 80 стран мира уже смогли стать слушателями Sputnik Pro в ближнем и дальнем зарубежье.