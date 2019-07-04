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РИА Новости

Россия и Ватикан подписали соглашение о сотрудничестве в здравоохранении

Вчера, 19:46
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© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанкрезидент РФ Владимир Путин и Папа Римский Франциск во время встречи в Малом тронном зале Апостольского дворца в Ватикан
резидент РФ Владимир Путин и Папа Римский Франциск во время встречи в Малом тронном зале Апостольского дворца в Ватикан
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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РИМ, 4 июл - РИА Новости. Государственный секретариат Ватикана и министерство здравоохранения России заключили двустороннее соглашение о сотрудничестве в сфере здравоохранения, передает корреспондент РИА Новости.
Подписи под документом поставили министр здравоохранения России Вероника Скворцова и генеральный секретарь государственного секретариата (правительства) Ватикана Паоло Борджиа в одном из корпусов детской больницы Ватикана Bambino Gesù ("Младенец Иисус").
Заключенный меморандум касается сотрудничества в сфере оказания медицинской помощи, научных исследований и развития проектов между крупнейшим ватиканским госпиталем и российскими медучреждениями.
Подписание документа состоялось в рамках визита в Рим и Ватикан делегации российского руководства, которую возглавляет президент России Владимир Путин.
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Скворцова и ее делегация смогли посетить исследовательский центр и лаборатории госпиталя, которые занимают площадь в 5 тысяч квадратных метров, в сопровождении его президента Мариэллы Энок и научного директора Бруно Даллапикколлы, который на протяжении часа рассказывал представителям российского ведомства о методах работы, технологиях и исследованиях детской больницы.
"Клиника производит грандиозное впечатление, это замечательный научный и образовательный центр. Те направления, которые вы развиваете, являются приоритетными и для России. Мы занимаемся ими тоже, и я хочу пригласить вас в Москву. Думаю, мы бы могли показать вам наши лучшие медицинские исследовательские центры", - сказала Скворцова на церемонии подписания.
По ее словам, областями для расширения сотрудничества могут стать онкология, иммунология, развитие клеточных технологий воздействия на злокачественные образования.
Мариэлла Энок назвала большой честью возможность показать ее российской делегации и тепло согласилась на предложение посетить Россию.
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"Наше будущее принадлежит нашим детям, и главное, что мы можем, это обеспечить им здоровье и счастье", - сказала глава больницы.
В завершение церемонии подписания соглашения стороны обменялись подарками: Скворцова получила детский рисунок, который был передан в госпиталь папой Франциском. Российская делегация преподнесла президенту больницы платок из Павловского посада.
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Папа РимскийВатиканРоссияПолитика
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