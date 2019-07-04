При крушении судна с нелегалами у берегов Туниса пропали 80 человек

КАИР, 4 июл - РИА Новости. Три человека выжили при крушении судна с нелегальными мигрантами недалеко от побережья Туниса, 80 пропали без вести, сообщила в соцсетях гуманитарная организация Alarm Phone, оказывающая поддержку людям, попавшим в бедствие в море.

В организацию обратился один из волонтеров тунисского отделения Международного Комитета Красного Полумесяца Шамседдин Марзуг, который сообщил, что судно, на котором находились более восьмидесяти нелегалов, потерпело крушение в море близ тунисского города Зарзис еще накануне. Береговая охрана смогла спасти четырех выживших при крушении, один из которых позднее скончался в тунисской больнице. Судьба еще восьмидесяти человек неизвестна.