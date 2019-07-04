США перебросят беспилотники MQ-9 Reaper из Польши в Румынию

МОСКВА, 4 июл - РИА Новости. США перебрасывают разведывательные беспилотники MQ-9 Reaper из Польши в Румынию на время строительства взлетно-посадочной полосы на польской авиабазе.

"Беспилотники MQ-9 Reaper, а также обслуживающий персонал и сопутствующее оборудование … временно переброшены на базу Кымпия-Турзий в Румынии, пока строится ВПП в Мирославеце", - говорится в пресс-релизе командования ВВС США в Европе и Африке.

По информации в сообщении, временное передислоцирование проводится "при полном содействии союзника по НАТО, Румынии". При этом отмечается, что США тесно сотрудничают как с Румынией, так и с другими союзниками по НАТО для усиления коллективной обороноспособности и безопасности в регионе.

Беспилотники MQ-9 проводят операции в Польше с 2018 года.