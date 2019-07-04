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РИА Новости

США перебросят беспилотники MQ-9 Reaper из Польши в Румынию

Вчера, 19:35
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© Фото : U.S. Air Force photo/Staff Sgt. Brian FergusonБеспилотник General Atomics MQ-9 Reaper
Беспилотник General Atomics MQ-9 Reaper
© Фото : U.S. Air Force photo/Staff Sgt. Brian Ferguson
МОСКВА, 4 июл - РИА Новости. США перебрасывают разведывательные беспилотники MQ-9 Reaper из Польши в Румынию на время строительства взлетно-посадочной полосы на польской авиабазе.
"Беспилотники MQ-9 Reaper, а также обслуживающий персонал и сопутствующее оборудование … временно переброшены на базу Кымпия-Турзий в Румынии, пока строится ВПП в Мирославеце", - говорится в пресс-релизе командования ВВС США в Европе и Африке.
По информации в сообщении, временное передислоцирование проводится "при полном содействии союзника по НАТО, Румынии". При этом отмечается, что США тесно сотрудничают как с Румынией, так и с другими союзниками по НАТО для усиления коллективной обороноспособности и безопасности в регионе.
Беспилотники MQ-9 проводят операции в Польше с 2018 года.
В настоящее время на территории Польши расквартированы около 4,5 тысячи военнослужащих армии США - в составе американской бронетанковой бригады и многонациональной батальонной группы.
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