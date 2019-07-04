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РИА Новости

Британия, будучи в ЕС, не будет накладывать санкции на "Северный поток — 2"

Вчера, 19:33
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкРабочий на участке строительства газопровода "Северный поток-2" в Ленинградской области
Рабочий на участке строительства газопровода Северный поток-2 в Ленинградской области
© РИА Новости / Илья Питалев
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Рабочий на участке строительства газопровода "Северный поток-2" в Ленинградской области. Архивное фото
ЛОНДОН, 4 июл – РИА Новости, Денис Ворошилов. Газопровод "Северный поток 2" нанесет ущерб энергобезопасности Европы и интересам Украины, но Великобритания, находясь в составе Евросоюза, не намерена следовать примеру США и вводить санкции против причастных к проекту лиц, заявил министр по вопросам бизнеса, энергетики и промышленной стратегии Крис Скидмор.
Комитет по иностранным делам палаты представителей конгресса США одобрил 27 июня законопроект, предполагающий введение санкций в отношении лиц, причастных к реализации проектов "Северный поток-2" и "Турецкий поток". Законопроект предполагает запрет на въезд в США и заморозку находящихся в юрисдикции США активов лиц, причастных к "продаже, аренде, предоставлению" судов для укладки в море российских трубопроводов.
"Наше правительство крайне обеспокоено газопроводом "Северный поток 2" и мы продолжаем говорить о нашем беспокойстве всем партнерам. Мы считаем, что он не имеет необходимости с точки зрения будущих потребностей Европы в газе, может нести угрозу европейской энергобезопасности и интересам Украины… До тех пор, пока мы являемся членами ЕС, Британия продолжит придерживаться европейских пакетов санкций, которые в настоящее время не охватывают "Северный поток 2", - говорится в полученном РИА Новости ответе министра на парламентский запрос от члена палаты общин от фракции шотландских националистов Стюарта Макдоналда.
"Это (опасения Британии относительно проекта) - одна из причин, по которой мы поддержали поправки в европейскую газовую директиву, требующие, чтобы трубопровод полностью соответствовал нормам ЕС", - отметил министр.
Рабочий на участке строительства газопровода Северный поток-2 в Ленинградской области
1 июля, 18:13
"Газпром" построил почти две трети "Северного потока — 2"
Проект "Северный поток-2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Его планируется достроить в 2019 году. Газопровод пройдет через территориальные воды или исключительные экономические зоны РФ, Финляндии, Швеции, Дании и Германии.
Ранее оператор проекта Nord Stream 2 AG сообщила, что после более чем двух лет ожидания отменила заявку на основной маршрут "Северного потока 2", проходящий в территориальных водах Дании, и решила сосредоточиться на северо-западном и юго-восточном маршрутах, которые соответствуют экологическим и техническим требованиям.
Глава "Газпрома" Алексей Миллер заявлял, что точка невозврата по "Северному потоку 2" давно пройдена, правовых возможностей его остановить нет. Он подчеркнул, что планы ввода газопровода в эксплуатацию до конца года сохраняются, а отсутствие разрешения Дании не является пока критическим.
Охранник у входа на территорию компрессорной станции Портовая
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ГазпромЕвросоюзВеликобританияРоссияЭкономика
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