Британия, будучи в ЕС, не будет накладывать санкции на "Северный поток — 2"

ЛОНДОН, 4 июл – РИА Новости, Денис Ворошилов. Газопровод "Северный поток 2" нанесет ущерб энергобезопасности Европы и интересам Украины, но Великобритания, находясь в составе Евросоюза, не намерена следовать примеру США и вводить санкции против причастных к проекту лиц, заявил министр по вопросам бизнеса, энергетики и промышленной стратегии Крис Скидмор.

Комитет по иностранным делам палаты представителей конгресса США одобрил 27 июня законопроект, предполагающий введение санкций в отношении лиц, причастных к реализации проектов "Северный поток-2" и "Турецкий поток". Законопроект предполагает запрет на въезд в США и заморозку находящихся в юрисдикции США активов лиц, причастных к "продаже, аренде, предоставлению" судов для укладки в море российских трубопроводов.

"Наше правительство крайне обеспокоено газопроводом "Северный поток 2" и мы продолжаем говорить о нашем беспокойстве всем партнерам. Мы считаем, что он не имеет необходимости с точки зрения будущих потребностей Европы в газе, может нести угрозу европейской энергобезопасности и интересам Украины… До тех пор, пока мы являемся членами ЕС, Британия продолжит придерживаться европейских пакетов санкций, которые в настоящее время не охватывают "Северный поток 2", - говорится в полученном РИА Новости ответе министра на парламентский запрос от члена палаты общин от фракции шотландских националистов Стюарта Макдоналда.

"Это (опасения Британии относительно проекта) - одна из причин, по которой мы поддержали поправки в европейскую газовую директиву, требующие, чтобы трубопровод полностью соответствовал нормам ЕС", - отметил министр.

Проект "Северный поток-2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Его планируется достроить в 2019 году. Газопровод пройдет через территориальные воды или исключительные экономические зоны РФ, Финляндии, Швеции, Дании и Германии.

Ранее оператор проекта Nord Stream 2 AG сообщила, что после более чем двух лет ожидания отменила заявку на основной маршрут "Северного потока 2", проходящий в территориальных водах Дании, и решила сосредоточиться на северо-западном и юго-восточном маршрутах, которые соответствуют экологическим и техническим требованиям.