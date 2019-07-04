В Белоруссии задержали двух представителей поставщика фейерверков из России

МИНСК, 4 июл – РИА Новости. Представители предприятия-поставщика из РФ допустили нарушение порядка работы с фейерверочными изделиями, которые использовались во время салюта в Минске на день Независимости, двое подозреваемых задержаны, сообщила в четверг пресс-служба Следственного комитета Белоруссии.

В среду во время салюта ко Дню независимости Белоруссии в Минске из-за четырех взрывов фейерверочных изделий погибла женщина, еще не менее 10 человек пострадали. СК Белоруссии назвал некачественные фейерверки основной версией причины ЧП. В Минобороны заявили, что салютные установки и фейерверочные изделия были приобретены у российской компании ОАО "Пиро-Росс" (город Сергиев Посад).

"В ходе следствия установлено, что в процессе заряжания салютных установок представители предприятия-поставщика допустили нарушение порядка работы с фейерверочными изделиями. А именно осуществляли механическое воздействие на заряды пиротехники при заряжании мортир, не предусмотренное правилами обращения с ними. 28-летний и 25-летний мужчины прибыли в Беларусь (из РФ – ред.) специально для оказания технической и иной помощи при подготовке к праздничному салюту", - говорится в сообщении ведомства.