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РИА Новости

В Белоруссии задержали двух представителей поставщика фейерверков из России

Вчера, 19:31
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© Sputnik / Перейти в фотобанкПраздничный салют после окончания военного парада в Минске, посвященного празднованию Дня Независимости Белоруссии
Праздничный салют после окончания военного парада в Минске, посвященного празднованию Дня Независимости Белоруссии
© Sputnik
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Праздничный салют после окончания военного парада в Минске, посвященного празднованию Дня Независимости Белоруссии. Архивное фото
МИНСК, 4 июл – РИА Новости. Представители предприятия-поставщика из РФ допустили нарушение порядка работы с фейерверочными изделиями, которые использовались во время салюта в Минске на день Независимости, двое подозреваемых задержаны, сообщила в четверг пресс-служба Следственного комитета Белоруссии.
В среду во время салюта ко Дню независимости Белоруссии в Минске из-за четырех взрывов фейерверочных изделий погибла женщина, еще не менее 10 человек пострадали. СК Белоруссии назвал некачественные фейерверки основной версией причины ЧП. В Минобороны заявили, что салютные установки и фейерверочные изделия были приобретены у российской компании ОАО "Пиро-Росс" (город Сергиев Посад).
"В ходе следствия установлено, что в процессе заряжания салютных установок представители предприятия-поставщика допустили нарушение порядка работы с фейерверочными изделиями. А именно осуществляли механическое воздействие на заряды пиротехники при заряжании мортир, не предусмотренное правилами обращения с ними. 28-летний и 25-летний мужчины прибыли в Беларусь (из РФ – ред.) специально для оказания технической и иной помощи при подготовке к праздничному салюту", - говорится в сообщении ведомства.
Подозреваемые задержаны, в их действиях усматриваются признаки преступления, предусмотренного статьей "нарушение правил обращения с взрывоопасными веществами, пиротехническими изделиями, повлекшее по неосторожности смерть человека".
Опубликовано видео ЧП во время салюта в Минске
Вчера, 10:25
Опубликовано видео ЧП во время салюта в Минске
16042039
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ЧП во время салюта в МинскеБелоруссияРоссияВ мире
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Опубликовано видео ЧП во время салюта в Минске
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