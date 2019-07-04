В саду имени Баумана пройдет концерт Оркестра Общевойсковой академии ВС РФ

МОСКВА, 4 июля. – РИА Новости. В субботу, 6 июля, в 17.00 состоится выступление Оркестра "Общевойсковая академия Вооружённых Сил Российской Федерации" на Летней эстраде сада имени Баумана, сообщили РИА Новости организаторы Фестиваля

Продолжая традицию выступления военных оркестров в парках и скверах города, в субботу москвичи и гости столицы получат возможность бесплатно послушать в исполнении военных музыкантов популярные композиции разных жанров — от классики до рок-музыки. Идею проведения такого мероприятия подсказали сами москвичи, которые обратились к городским властям с просьбой возобновить некогда популярные выступления военных оркестров в городских парках.

Оркестр Военного учебно-научного центра Сухопутных войск "Общевойсковая академия Вооружённых Сил Российской Федерации" начал свою историю с 1931 года как оркестр Военной Академии имени М. В. Фрунзе. Музыканты выступали на крупнейших концертных площадках столицы, а также проводили концерты в Бельгии и Франции. В настоящее время руководитель оркестра — военный дирижер подполковник Сергей Колесников.

"В годы Великой Отечественной войны многие музыканты оркестра в составе фронтовых бригад выезжали на фронт с концертами для бойцов и командиров Красной Армии", - говорится в сообщении.

Программа "Военные оркестры в парках" с 2016 года проводится по инициативе Дирекции Фестиваля "Спасская башня" при поддержке Министерства обороны Российской Федерации и Правительства Москвы в лице Департамента культуры города.