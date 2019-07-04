В "Домодедово" на стоянке самолета автомобиль сбил сотрудника аэропорта

МОСКВА, 4 июл - РИА Новости/Прайм. Автомобиль наехал на сотрудника аэропорта на стоянке самолета в московском "Домодедово", создана комиссия для расследования причин произошедшего, сообщили РИА Новости в пресс-службе авиагавани.

Телеканал РЕН-ТВ ранее сообщил, что автомобиль сбил сотрудника "Домодедово" на взлетной полосе. По данным издания, у пострадавшего диагностирован перелом позвоночника.

"Информация о наезде на взлетной полосе недостоверная. Инцидент произошел на месте стоянки самолета. Сотруднику была оказана медицинская помощь. Далее он был госпитализирован в медучреждение", - сказал собеседник агентства.