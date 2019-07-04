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РИА Новости
Республика Татарстан

В Татарстане на биржевой площадке заключил контракт первый самозанятый

Вчера, 19:24
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КАЗАНЬ, 4 июл - РИА Новости. Первый контракт подписан в Татарстане между самозанятым гражданином Алексеем Беловым и министерством экономики республики Татарстан по итогам торгов на биржевой площадке, сообщает министерство.
"Поставщик был выбран по итогам торгов на биржевой площадке Агентства по государственному заказу Татарстана. Сумма контракта составила 43,86 тысячи рублей. В течение двух недель Алексей Белов обязуется исполнить условия контракта на изготовление и монтаж придверных табличек из алюминиевого профиля", - говорится в сообщении.
Как отметил министр экономики Татарстана Фарид Абдулганиев, специальный ресурс для самозанятых был создан на биржевой площадке в апреле 2019 года. Регистрация там позволяет самозанятым получить доступ к гарантированному рынку поставок товаров, работ и услуг для регулируемых заказчиков. В помощь им на биржевой площадке также создан специальный раздел "Предложения для самозанятых" с указанием всех предложений по выполнению работ, услуг и поставок товаров собственного изготовления.
"Это первый контракт, заключенный самозанятым гражданином на биржевой площадке, и мы рады на собственном опыте показать пример как потенциальным заказчикам, так и фрилансерам, готовым предлагать свои услуги на биржевой площадке", - подчеркнул министр.
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Белов официально стал самозанятым в марте 2019 года. Он работает инженером-конструктором в рекламной сфере, и изготовление табличек для него – дополнительная подработка.
Сегодня в Татарстане зарегистрировано 17 тысяч самозанятых граждан. Новый налоговый режим позволил самозанятым гражданам "выйти из тени", при этом для них созданы льготные условия налогообложения, они освобождены от необходимости предоставлять налоговую и бухгалтерскую отчетность, вести книгу доходов и расходов. Налоговым режимом предусматривается простая и понятная система регистрации и постановки на налоговый учет, работы с заказчиками, оплаты начисленных налогов и взаимодействия с налоговой инспекцией.
Предприниматели, работающие с самозанятыми гражданами, освобождаются от необходимости предоставления отчетности и уплаты НДФЛ по ним. Они могут учитывать сформированные чеки самозанятых в своих расходах. Кроме того, в рамках данного налогового режима защищены как сама сделка, так и интересы исполнителя и заказчика в сравнении с аналогичной сделкой вне правового поля. Воспользоваться новым налоговым режимом могут физлица и ИП, сумма дохода которых нарастающим итогом в течение года не превышает 2,4 миллиона рублей.
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Республика ТатарстанТатарстанЭкономика
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