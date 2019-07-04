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РИА Новости

Посольство в Лондоне призвало к соблюдению норм дипломатического общения

Вчера, 19:17
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© РИА Новости / Алексей Филиппов / Перейти в фотобанкЗдание российского посольства в Лондоне
Здание российского посольства в Лондоне
© РИА Новости / Алексей Филиппов
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ЛОНДОН, 4 июл – РИА Новости, Денис Ворошилов. Для восстановления российско-британских отношений требуются шаги с британской стороны, принятая после ЧП в Солсбери линия завела двусторонние отношения в тупик, говорится в комментарии посольства РФ в Лондоне.
В Солсбери 4 марта 2018 года были отравлены бывший офицер ГРУ Сергей Скрипаль, осужденный ранее в РФ за госизмену, и его дочь Юлия, что спровоцировало международный скандал. Лондон считает, что к отравлению Скрипалей веществом А234 причастно российское государство, Москва это категорически отрицает. В четверг исполняется 16 месяцев с момента ЧП в Солсбери.
"Официальный Лондон продолжает придерживаться воинственной риторики в отношении России, при каждой удобной возможности заявляя о "неопровержимых доказательствах" причастности нашей страны к прошлогодним событиям… Линия британской стороны со всей очевидностью завела двусторонние отношения в тупик, нанесла ущерб способности Великобритании реализовывать свои внешнеполитические интересы как на российском направлении, так и по широкой международной повестке дня. Чтобы перевернуть страницу и идти дальше, требуются соответствующие шаги с британской стороны. Вновь призываем Лондон вернуться в русло соблюдения своих международных обязательств и норм дипломатического общения", - говорится в комментарии посольства.
Российское диппредставительство напомнило, что официальный Лондон продолжает игнорировать многочисленные призывы России снять завесу секретности с обстоятельств дела, хода и результатов расследования, дать возможность встретиться с пострадавшими российскими гражданами и начать взаимодействие для выяснения причин и обстоятельств случившегося. Остаются без ответа более 80 дипломатических нот, направленных посольством в МИД Британии, а также запрос по линии Генеральной прокуратуры России об оказании правовой помощи.
Тереза Мэй
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"Параллельно в СМИ появляются "контролируемые утечки" британских спецслужб, которые призваны отвлечь внимание от действительно важных вопросов, на которые британские власти не могут дать вразумительные ответы. Последний пример – сообщение о том, что в течение нескольких месяцев после инцидента полицейские и другие структуры графства Уилтшир подвергались "массированным кибератакам из-за рубежа". Вновь подчеркнем: подобная информация, во-первых, не вызывает доверия (почему ее вдруг решили обнародовать спустя год?), а во-вторых, нисколько не приближает к прояснению обстоятельств происходившего в Солсбери 4 марта 2018 года", - отмечает посольство.
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Посольство России в ВеликобританииВеликобританияРоссияВ мире
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