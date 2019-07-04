Посольство в Лондоне призвало к соблюдению норм дипломатического общения

ЛОНДОН, 4 июл – РИА Новости, Денис Ворошилов. Для восстановления российско-британских отношений требуются шаги с британской стороны, принятая после ЧП в Солсбери линия завела двусторонние отношения в тупик, говорится в комментарии посольства РФ в Лондоне.

В Солсбери 4 марта 2018 года были отравлены бывший офицер ГРУ Сергей Скрипаль, осужденный ранее в РФ за госизмену, и его дочь Юлия, что спровоцировало международный скандал. Лондон считает, что к отравлению Скрипалей веществом А234 причастно российское государство, Москва это категорически отрицает. В четверг исполняется 16 месяцев с момента ЧП в Солсбери.

"Официальный Лондон продолжает придерживаться воинственной риторики в отношении России, при каждой удобной возможности заявляя о "неопровержимых доказательствах" причастности нашей страны к прошлогодним событиям… Линия британской стороны со всей очевидностью завела двусторонние отношения в тупик, нанесла ущерб способности Великобритании реализовывать свои внешнеполитические интересы как на российском направлении, так и по широкой международной повестке дня. Чтобы перевернуть страницу и идти дальше, требуются соответствующие шаги с британской стороны. Вновь призываем Лондон вернуться в русло соблюдения своих международных обязательств и норм дипломатического общения", - говорится в комментарии посольства.

Российское диппредставительство напомнило, что официальный Лондон продолжает игнорировать многочисленные призывы России снять завесу секретности с обстоятельств дела, хода и результатов расследования, дать возможность встретиться с пострадавшими российскими гражданами и начать взаимодействие для выяснения причин и обстоятельств случившегося. Остаются без ответа более 80 дипломатических нот, направленных посольством в МИД Британии, а также запрос по линии Генеральной прокуратуры России об оказании правовой помощи.