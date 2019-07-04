Курорты Кубани и РЖД создадут совместные туристические маршруты

КРАСНОДАР, 4 июл - РИА Новости. Курорты Краснодарского края и РЖД создадут совместные туристические маршруты, соответствующее соглашение заключили в четверг министр курортов региона Светлана Балаева и начальник Северо-Кавказской железной дороги – филиала ОАО "РЖД" Владимир Пястолов, сообщает пресс-служба краевой администрации.

"В рамках достигнутых договоренностей стороны намерены взаимодействовать в реализации туристических проектов с железнодорожной составляющей и формировании новых железнодорожных маршрутов, направленных на сохранение и популяризацию культурно-исторического наследия Кубани", - говорится в сообщении.

Уточняется, что подписанное соглашение поможет в продвижении железнодорожного туризма в крае. "Мы намерены совместно разрабатывать новые турмаршруты. А также информировать отраслевые предприятия о предложениях и возможностях железнодорожного туризма, организовывать и проводить совещания, семинары, форумы по основным вопросам развития туризма с приглашением представителей РЖД", – приводятся в сообщении слова министра.

Она также добавила, что основное сотрудничество будет направлено на реализацию совместных мероприятий, предусмотренных стратегией развития туризма в России до 2020 года. "Так, в плане мероприятий стратегии Минтранс России совместно с органами исполнительной власти создают системы туристских информационных центров на транспортных хабах, единую унифицированную систему туристской навигации", - пояснили в ведомстве.