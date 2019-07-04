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РИА Новости

Прокуратура продолжит прием граждан из-за задержки багажа в "Шереметьево"

Вчера, 19:08
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© РИА Новости / Руслан КривобокЗона выдачи багажа в зале прилета терминала D международного аэропорта "Шереметьево"
Зона выдачи багажа в зале прилета терминала D международного аэропорта Шереметьево
© РИА Новости / Руслан Кривобок
МОСКВА, 4 июл - РИА Новости. Московская межрегиональная транспортная прокуратура продолжит прием граждан по вопросу соблюдения прав пассажиров после проблем с доставкой багажа в столичном аэропорту "Шереметьево", сообщается на сайте ведомства.
Ранее сообщалось, что прокуратура проведет прием граждан 3 июля с 9 до 18 часов в аэропорту "Шереметьево".
"Комиссией Московской межрегиональной транспортной прокуратуры ... с учетом "высокого" туристического сезона и уже поступивших обращений граждан принято решение продолжить выездной прием в международном аэропорту "Шереметьево" по вопросу соблюдения прав пассажиров в части доставки багажа", - говорится в сообщении.
Уточняется, что прием продолжится с 4 по 9 июля с 9 до 21 часа в аэропорту "Шереметьево" на первом этаже в терминале "Д" в зоне прилета у стойки информации напротив зеленого коридора.
В начале июня Московская межрегиональная транспортная прокуратура уже проводила проверку после массовой задержки багажа в Шереметьево. По данным ГП, в связи с заявлениями пассажиров было возбуждено 18 дел об административных правонарушениях в отношении юридических и должностных лиц. Также прокуратура внесла представления об устранении нарушений закона руководству ПАО "Аэрофлот - Российские авиалинии", ООО "Северный ветер", АО "Международный аэропорт Шереметьево" и ООО "Шереметьево Хэндлинг".
Министр транспорта РФ Евгений Дитрих
3 июля, 14:01
В "Шереметьево" идет проверка из-за задержек багажа, заявил Дитрих
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АэрофлотШереметьево (аэропорт)Общество
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