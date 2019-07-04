Прокуратура продолжит прием граждан из-за задержки багажа в "Шереметьево"

МОСКВА, 4 июл - РИА Новости. Московская межрегиональная транспортная прокуратура продолжит прием граждан по вопросу соблюдения прав пассажиров после проблем с доставкой багажа в столичном аэропорту "Шереметьево", сообщается на Московская межрегиональная транспортная прокуратура продолжит прием граждан по вопросу соблюдения прав пассажиров после проблем с доставкой багажа в столичном аэропорту "Шереметьево", сообщается на сайте ведомства.

Ранее сообщалось, что прокуратура проведет прием граждан 3 июля с 9 до 18 часов в аэропорту "Шереметьево".

"Комиссией Московской межрегиональной транспортной прокуратуры ... с учетом "высокого" туристического сезона и уже поступивших обращений граждан принято решение продолжить выездной прием в международном аэропорту "Шереметьево" по вопросу соблюдения прав пассажиров в части доставки багажа", - говорится в сообщении.

Уточняется, что прием продолжится с 4 по 9 июля с 9 до 21 часа в аэропорту "Шереметьево" на первом этаже в терминале "Д" в зоне прилета у стойки информации напротив зеленого коридора.