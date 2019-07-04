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РИА Новости

Следующую партию косаток выпустят из "китовой тюрьмы" через две недели

Вчера, 19:07
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© РИА Новости / Татьяна Меель / Перейти в фотобанкЦентр адаптации морских животных в бухте Средняя Приморского края
Центр адаптации морских животных в бухте Средняя Приморского края
© РИА Новости / Татьяна Меель
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МОСКВА, 4 июл - РИА Новости. Следующий этап освобождения белух и косаток из "китовой тюрьмы" в Приморье завершится через две недели, сообщил журналистам в четверг директор Всероссийского научно-исследовательского института рыбного хозяйства и океанографии (ВНИРО) Кирилл Колончин.
"По нашему плану животных будут перевозить раз в две недели, быстрее не получается, потому что первая операция показала, что она занимает от 6 до 10 дней", - сказал Колончин на пресс-конференции по итогам первого этапа выпуска животных из бухты Средняя в Охотское море.
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По его словам, ученые планируют начать отправку из "китовой тюрьмы" второй партии морских животных на следующей неделе. Сегодня будет согласована дорожная карта их перевозки.
Первая партия морских животных, состоящая из двух косаток и шести белух, была вызволена из "китовой тюрьмы" 27 июня.
Ситуация с "китовой тюрьмой" стала резонансной после того, как в Greenpeace в октябре 2018 года заявили, что готовится незаконная продажа из России в Китай 13 краснокнижных косаток, за последние пять лет туда вывезли 15 этих млекопитающих. Владивостокская природоохранная прокуратура нашла нарушения со стороны Росрыболовства и компаний, которые отловили животных. Следователи завели дело о незаконном вылове водных биологических ресурсов и жестоком обращении с животными. По данным СК, в бухте было 11 косаток – все они оказались детенышами - и 90 белух, которые не достигли половой зрелости, 13 из них были младше года. Позже 3 белухи и одна косатка пропали из вольеров.
Президент РФ Владимир Путин 22 февраля дал поручение Минприроды и Минсельхозу России вместе с учеными решить судьбу животных, содержащихся в бухте Средняя в Приморье. Суд на Сахалине признал, что животные были выловлены незаконно, и признал незаконными приказы Росрыболовства, которыми распределены квоты на отлов косаток и белух.
Выпуск белухи из китовой тюрьмы в воды Сахалинского залива в Хабаровском крае. 27 июня 2019
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Косатки и белухи из "китовой тюрьмы" будут под наблюдением учёных полгода
РИА
Новости
Выпуск белухи из китовой тюрьмы в воды Сахалинского залива в Хабаровском крае. 27 июня 2019
Ученые оценили стоимость спасения всех косаток и белух из "китовой тюрьмы"
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