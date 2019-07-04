В Подмосковье многодетной семье вручили сертификат на 7,4 млн рублей

МОСКВА, 4 июл – РИА Новости. Губернатор Московской области Андрей Воробьев вручил сертификат на сумму 7,4 миллиона рублей Роману и Юлии Голубевым из Люберец, у которых родился 14-й ребенок, говорится в сообщении пресс-службы губернатора и правительства Московской области.

Губернатор навестил многодетную мать в Люберецкой районной больнице N2, где она сейчас проходит лечение.

"В Московской области действует программа, ее смысл заключается в том, что семьям, у которых 7 и более детей, предоставляются субсидии. Мы хотим вам вручить этот сертификат на приобретение квартиры", - сказал губернатор, слова которого приводятся в сообщении.

Программа реализуется в Подмосковье по инициативе губернатора с 2013 года - 99% размера субсидии - средства областного бюджета, 1% - муниципального. За время реализации программы жилищные субсидии получили 180 многодетных семей, в которых воспитываются свыше 1,5 тысячи детей.

Также Воробьев вручил семье Голубевых подарочный набор "Я родился в Подмосковье!". По поручению губернатора с 1 сентября такой комплект будут получать новорожденные во всех роддомах и перинатальных центрах региона. В набор входит одежда, рассчитанная на первый год жизни малыша, предметы ухода для ребенка и мамы, подушка для кормления, подогреватель для детского питания, молокоотсос с уникальной системой хранения грудного молока, аптечка для новорожденного.

"Конечно, 14 детей в семье – это достойно уважения. С 1 сентября мы начнем вручать такие подарки всем новорожденным. Очень надеюсь, что все это пригодится в хозяйстве. У нас есть опция: мама может взять набор или, если все необходимое уже имеется, деньги - 20 тысяч рублей", - цитирует пресс-служба Воробьева.