Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-07-04T19:06Z
https://ria.ru/20190704/1556219160.html
https://cdn22.img.ria.ru/images/92902/76/929027683_0:477:2589:1933_1036x0_80_0_0_8bd53c99220b510575d5f5c9ecc8ccbc.jpg
РИА Новости

Мужчина съел живого геккона и умер через десять дней

Вчера, 19:06
22922
© РИА Новости / Игорь Зарембо / Перейти в фотобанкГеккон Токи в экзотариуме, который открылся в парке "Центральный" в Калининграде
Геккон Токи в экзотариуме, который открылся в парке Центральный в Калининграде
© РИА Новости / Игорь Зарембо
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 4 июл — РИА Новости. В Австралии 34-летний мужчина съел на спор живого геккона и умер спустя десять дней из-за сальмонеллеза. Об этом сообщает Brisbane Times.
Инцидент произошел в городе Брисбен. Утром после вечеринки Дэвид Доуэлл почувствовал недомогание, приняв его за похмелье. Однако состояние австралийца стало ухудшаться. На следующий день у него началась рвота и диарея, и Доуэлла отправили в больницу. Спустя несколько дней врачи диагностировали у него сальмонеллез.
Через некоторое время тело мужчины начало распухать, а в легких появилась жидкость. По словам семьи, он был в "абсолютной агонии" и просто "сгнил изнутри".
Чтобы облегчить боли пациента, врачи ввели его в искусственную кому. Через несколько дней он умер во время операции.
Слизень. Архивное фото
6 ноября 2018, 12:55
Австралиец умер из-за съеденного на спор слизня
Вначале родственники Доуэлла решили, что причиной заболевания стала съеденная во время празднования курица. Однако один из приятелей мужчины рассказал, что на вечеринке тот на спор съел геккона.
По словам врачей, ящерица действительно могла стать причиной заражения.
Как заметил доктор Марк Тернер из Университета Квинсленда, многие животные, включая черепах, змей, лягушек и гекконов, переносят сальмонелл.
"Возможно, что если геккона и правда съели, то когда он переваривался, сальмонелла попала в организм", — подтвердил версию ученый, добавив, что такой случай он встречает впервые.
Родные Доуэлла до сих пор не знают, что произошло на вечеринке. Семья мужчины обвинила докторов в халатности, заявив, что они не относились к состоянию пациента со всей серьезностью.
Врач с результатом кардиограммы в коридоре больницы
1 июля, 20:29
В США женщина вдохнула пыль и умерла
28100757317130
Обсудить 9
АвстралияВ мире
Рекомендуем
Житель Мельбурна Даниэль де Габриэль
Привычка спать голым спасла мужчину от смерти
РИА
Новости
Логотип компании Газпром
Суд в Швеции отклонил апелляцию Литвы на решение в пользу "Газпрома"
Подросток, избивший ликвидатора-чернобыльца, попытался объясниться
В Казани поймали кассиршу, подозреваемую в хищении 20 миллионов рублей
Лента
новостей
Журналист, теле- и радиоведущий Владимир Соловьев на заседании Совета Федерации РФ. 28 марта 2018
Соловьев предрек украинскому политологу жизнь в канаве без российских шоу
Государственный флаг на здании министерства иностранных дел Украины в Киеве
Посла Венгрии вызвали в МИД Украины
Официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова
В МИД раскритиковали обвинения немецкой контрразведки в адрес Sputnik и RT
Военные учения российской армии на побережье Черного моря в Крыму
Российские военные начали учения в Черном море, где проходят маневры НАТО
Чайки на берегу Охотского моря на западе острова Кунашир Большой Курильской гряды
Москва выразила Токио протест из-за карты с "японскими" Курилами на G20
Президент Украины Владимир Зеленский
В пресс-службе Зеленского назвали Торонто столицей Канады
Россия предоставила временное убежище семье из Германии
Похороны
В Индии покойник ожил на похоронах
Горы острова Западный Шпицберген
На Украине задумались над освоением Арктики
Пассажиры идут на посадку в самолет Boeing 737-800 авиакомпании Pobeda в аэропорту Внуково
Во Внуково опоздавший пассажир избил сотрудника "Победы"
Сберкнижка
В Госдуму внесли проект о полной компенсации советских вкладов в Сбербанке
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
11:02"Молодая Гвардия Единой России" создаст Фонд поддержки соцпроектов молодежи
11:00Российский биолог рассказал о новых планах по созданию "ГМО-детей"
10:54В ОБСЕ рекомендовали Киеву пересмотреть условия для соцвыплат в Донбассе
10:54В Крыму назвали причину появления у полуострова самолета-разведчика США
10:54Экс-премьер Польши полтора года не платил алименты
10:54В Муроме работника железной дороги насмерть задавило краном
10:50В Хабаровске начальника управления дорог задержали по подозрению во взятке
10:48Врачи рассказали о состоянии жестко избитой в Ингушетии девочки
10:46В МЧС рассказали о тушении пожара в храме в Курганской области
10:45В России задержали членов ОПГ, подозреваемых в убийствах в 1990-е
10:44Родные экс-командира "ПВО ДНР" рассказали о его похищении
10:41Сенатор назвал меры по перехвату самолета США у берегов Крыма необходимыми
10:40СМИ: в Лондоне в мусорном баке нашли документы лаборатории в Портон-Дауне
10:39Группировка сил Минобороны поможет пострадавшим от паводка в Приангарье
10:35Парубий призвал Зеленского подписать закон об импичменте
10:34В Тулуне развернули мобильную станцию "Гигиена" для очистки воды
10:33Геращенко допустила ошибку, пытаясь подловить на ней команду Зеленского
10:29В Ингушетии задержали тетю жестоко избитой девочки
10:28Путин вспомнил итальянскую пословицу, говоря об отношениях Москвы и Рима
10:28С-400 отправят в Турцию на следующей неделе, сообщили СМИ
Лента новостейМолния