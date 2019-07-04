Мужчина съел живого геккона и умер через десять дней

Геккон Токи в экзотариуме, который открылся в парке "Центральный" в Калининграде

МОСКВА, 4 июл — РИА Новости. В Австралии 34-летний мужчина съел на спор живого геккона и умер спустя десять дней из-за сальмонеллеза. Об этом сообщает В Австралии 34-летний мужчина съел на спор живого геккона и умер спустя десять дней из-за сальмонеллеза. Об этом сообщает Brisbane Times

Инцидент произошел в городе Брисбен. Утром после вечеринки Дэвид Доуэлл почувствовал недомогание, приняв его за похмелье. Однако состояние австралийца стало ухудшаться. На следующий день у него началась рвота и диарея, и Доуэлла отправили в больницу. Спустя несколько дней врачи диагностировали у него сальмонеллез.

Через некоторое время тело мужчины начало распухать, а в легких появилась жидкость. По словам семьи, он был в "абсолютной агонии" и просто "сгнил изнутри".

Чтобы облегчить боли пациента, врачи ввели его в искусственную кому. Через несколько дней он умер во время операции.

Вначале родственники Доуэлла решили, что причиной заболевания стала съеденная во время празднования курица. Однако один из приятелей мужчины рассказал, что на вечеринке тот на спор съел геккона.

По словам врачей, ящерица действительно могла стать причиной заражения.

Как заметил доктор Марк Тернер из Университета Квинсленда, многие животные, включая черепах, змей, лягушек и гекконов, переносят сальмонелл.

"Возможно, что если геккона и правда съели, то когда он переваривался, сальмонелла попала в организм", — подтвердил версию ученый, добавив, что такой случай он встречает впервые.