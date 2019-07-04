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РИА Новости

В секретариате Голиковой прокомментировали выбор самолета для Минздрава

Вчера, 19:05
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CC BY 2.0 / John Spade / Dassault Falcon 50Самолет Dassault Falcon
Самолет Dassault Falcon
CC BY 2.0 / John Spade / Dassault Falcon 50
Самолет Dassault Falcon . Архивное фото
МОСКВА, 4 июл - РИА Новости. Правительство РФ не принимало решений о приобретении иностранного судна, было поручено проработать вопрос о покупке российского самолёта с медицинскими модулями и оборудованием, сообщили РИА Новости в секретариате вице-премьера РФ Татьяны Голиковой.
Ранее издание РБК написало, что министр здравоохранения Вероника Скворцова обратилась в правительство с просьбой закупить для ФМБА, подотчетного Минздраву, французский самолет Falcon 7X.
Пресс-служба минздрава РФ сообщила, что самолет Falcon 7X наиболее подходит по техническим характеристикам для санавиации, имеющийся в распоряжении федерального медико-биологического агентства (ФМБА) спецборт в данный момент не может использоваться.
"Правительство никогда не принимало решений о приобретении судна иностранного производства. Давалось поручение проработать вопрос о покупке российского самолёта с медицинскими модулями и медицинским оборудованием для проведения санитарно-авиационной эвакуации граждан", - сообщили в секретариате.
Реактивный самолет производства Dassault Aviation
Вчера, 15:34
Минздрав объяснил покупку самолета Falcon 7X
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ФМБАТатьяна ГоликоваМинистерство здравоохранения РФФедеральное медико-биологическое агентство РФВероника СкворцоваРоссияЭкономика
Популярные комментарии
Лучшая реклама для SSJ100 было бы использование этих самолётов для перелётов правительственных чиновников и гос служащих высокого полёта.
4 июля, 19:39
Олег Гончаров
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Это потому что и министру жить хочется
4 июля, 20:11
Анатолий Сердюков
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