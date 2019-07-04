В секретариате Голиковой прокомментировали выбор самолета для Минздрава

МОСКВА, 4 июл - РИА Новости. Правительство РФ не принимало решений о приобретении иностранного судна, было поручено проработать вопрос о покупке российского самолёта с медицинскими модулями и оборудованием, сообщили РИА Новости в секретариате вице-премьера РФ Татьяны Голиковой.

Ранее издание РБК написало, что министр здравоохранения Вероника Скворцова обратилась в правительство с просьбой закупить для ФМБА, подотчетного Минздраву, французский самолет Falcon 7X.

Пресс-служба минздрава РФ сообщила, что самолет Falcon 7X наиболее подходит по техническим характеристикам для санавиации, имеющийся в распоряжении федерального медико-биологического агентства (ФМБА) спецборт в данный момент не может использоваться.