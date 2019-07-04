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РИА Новости

Путин встретился с председателем совета министров Италии

Вчера, 19:00
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© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин во время встречи в аэропорту "Фьюмичино" города Рима. 4 июля 2019
Президент РФ Владимир Путин во время встречи в аэропорту Фьюмичино города Рима. 4 июля 2019
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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РИМ, 4 июл - РИА новости. Президент России Владимир Путин проводит переговоры с председателем совета министров Италии Джузеппе Конте, передает корреспондент РИА Новости.
Встреча проходит в Палаццо Киджи - это официальная резиденция премьер-министра республики. Конте встретил Путина во внутреннем дворике своей резиденции около автомобиля. До начала торжественной церемонии они около минуты пообщались друг с другом.
Путин прибыл к Конте после встречи с президентом республики Серджо Маттареллой и аудиенции у папы Римского Франциска.
В преддверии поездки Путина в Рим помощник президента России Юрий Ушаков рассказал, что российский лидер обсудит с руководством Италии вопросы взаимодействия России и Евросоюза, а также ситуацию в Сирии, Ливии, на Украине и вокруг иранской ядерной программы.
Президент РФ Владимир Путин и президент Итальянской Республики Серджо Маттарелла на церемонии официальной встречи в Риме. 4 июля 2019
Вчера, 17:14
Путин встретился с президентом Италии
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Джузеппе КонтеВладимир ПутинРоссияИталияВ мире
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Путин встретился с президентом Италии
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