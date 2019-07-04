Путин встретился с председателем совета министров Италии

РИМ, 4 июл - РИА новости. Президент России Владимир Путин проводит переговоры с председателем совета министров Италии Джузеппе Конте, передает корреспондент РИА Новости.
Встреча проходит в Палаццо Киджи - это официальная резиденция премьер-министра республики. Конте встретил Путина во внутреннем дворике своей резиденции около автомобиля. До начала торжественной церемонии они около минуты пообщались друг с другом.
Путин прибыл к Конте после встречи с президентом республики Серджо Маттареллой и аудиенции у папы Римского Франциска.
В преддверии поездки Путина в Рим помощник президента России Юрий Ушаков рассказал, что российский лидер обсудит с руководством Италии вопросы взаимодействия России и Евросоюза, а также ситуацию в Сирии, Ливии, на Украине и вокруг иранской ядерной программы.
Вчера, 17:14Путин встретился с президентом Италии