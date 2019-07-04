Путин встретился с председателем совета министров Италии

Президент РФ Владимир Путин во время встречи в аэропорту "Фьюмичино" города Рима. 4 июля 2019

РИМ, 4 июл - РИА новости. Президент России Владимир Путин проводит переговоры с председателем совета министров Италии Джузеппе Конте, передает корреспондент РИА Новости.

Встреча проходит в Палаццо Киджи - это официальная резиденция премьер-министра республики. Конте встретил Путина во внутреннем дворике своей резиденции около автомобиля. До начала торжественной церемонии они около минуты пообщались друг с другом.

Путин прибыл к Конте после встречи с президентом республики Серджо Маттареллой и аудиенции у папы Римского Франциска.