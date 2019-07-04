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РИА Новости

Суд в Швеции отклонил апелляцию Литвы на решение в пользу "Газпрома"

Вчера, 18:50
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкЛоготип компании "Газпром"
Логотип компании Газпром
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Логотип компании "Газпром". Архивное фото
МОСКВА, 4 июл — РИА Новости. Суд в Швеции оставил в силе решение Стокгольмского арбитража по спору между Литвой и "Газпромом" об условиях закупки российского газа.
"Апелляционный суд округа Свеа (Швеция) отклонил в полном объеме ходатайство Литвы об отмене решения Стокгольмского арбитража от 22 июня 2016 года по спору между Литвой и ПАО "Газпром". Таким образом, подтверждена обязательность выводов Стокгольмского арбитража, который отклонил все требования Литвы относительно условий закупки российского газа", — говорится в релизе российской компании.
В частности, отвергнуто требование о взыскании с "Газпрома" около полутора миллиардов евро, а цены на газ, который российская компания поставляла с 2006 по 2015 год литовской Lietuvos Dujos, признаны справедливыми.
Литва будет обязана возместить российской компании все судебные издержки.
Стенд национального института развития ВЭБ.РФ
21 июня, 08:08
ВЭБ подал в Стокгольмский арбитраж иск к Украине
Министерство энергетики Литвы направило иск против "Газпрома" в арбитражный институт при торговой палате Стокгольма 3 октября 2012 года.
Вильнюс заявлял, что российская компания нарушила акционерный договор с Lietuvos Dujos, не установив справедливые цены на газ, поставляемый в Литву, и потребовал компенсировать пять миллиардов литов (примерно 1,4 миллиарда евро на тот момент).
"Газпром" с требованиями не согласился.
В июне 2016 года арбитражный институт при торговой палате Стокгольма отказал Литве в денежной компенсации. Осенью того же года Министерство энергетики Литвы обратилось в апелляционный суд с просьбой аннулировать решение арбитража.
В июне 2017-го "Газпром" направил отзыв на ходатайство, Литва представила письменное заключение по делу в октябре.
Слушания прошли в мае 2019 года.
96910066819
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ГазпромШвецияРоссияЛитваЭкономика
Популярные комментарии
зрада, такая зрада - прям до боли пониже спины... ))
4 июля, 19:17
Andrey Cos
53170001
В наше время договора имеют хоть какое то значение или нет?
4 июля, 19:51
Александр Томилов
4461001
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