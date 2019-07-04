Суд в Швеции отклонил апелляцию Литвы на решение в пользу "Газпрома"

МОСКВА, 4 июл — РИА Новости. Суд в Швеции оставил в силе решение Стокгольмского арбитража по спору между Литвой и "Газпромом" об условиях закупки российского газа.

"Апелляционный суд округа Свеа (Швеция) отклонил в полном объеме ходатайство Литвы об отмене решения Стокгольмского арбитража от 22 июня 2016 года по спору между Литвой и ПАО "Газпром". Таким образом, подтверждена обязательность выводов Стокгольмского арбитража, который отклонил все требования Литвы относительно условий закупки российского газа", — говорится в релизе российской компании.

В частности, отвергнуто требование о взыскании с "Газпрома" около полутора миллиардов евро, а цены на газ, который российская компания поставляла с 2006 по 2015 год литовской Lietuvos Dujos, признаны справедливыми.

Литва будет обязана возместить российской компании все судебные издержки.

Министерство энергетики Литвы направило иск против "Газпрома" в арбитражный институт при торговой палате Стокгольма 3 октября 2012 года.

Вильнюс заявлял, что российская компания нарушила акционерный договор с Lietuvos Dujos, не установив справедливые цены на газ, поставляемый в Литву, и потребовал компенсировать пять миллиардов литов (примерно 1,4 миллиарда евро на тот момент).

"Газпром" с требованиями не согласился.

В июне 2016 года арбитражный институт при торговой палате Стокгольма отказал Литве в денежной компенсации. Осенью того же года Министерство энергетики Литвы обратилось в апелляционный суд с просьбой аннулировать решение арбитража.

В июне 2017-го "Газпром" направил отзыв на ходатайство, Литва представила письменное заключение по делу в октябре.